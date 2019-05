Politica Regional

Compartir ! tweet





AMLO, van seis meses de «Des-Gobierno» populista, y muchas debilidades

Mario Vargas Llosa advierte a los mexicanos de una «dictadura». Aguas!

PRI Sonora, sin rumbo fijo hacia el 2021 se apreció en la reunio del Consejo

Ricardo Mazón niega ser el proveedor de los desayunos escolares. Cierto?

Seis meses de gobierno y comienzan a mostrar muchas debilidades, una administración que solo se basa en ocurrencias poco efectivas, la obsesión de guardar dinero para los programas sociales ofrecidos en campaña hace que se descuiden otros programas más elementales como la vida misma.

Una renuncia fue suficiente para poner en jaque al gobierno de López Obrador, le marcaron agenda durante toda la semana e hizo que se retractara de algunas decisiones, al menos así parece, dice el maestro Victor Mendoza Lambert.

Comienzan a regresar recursos a hospitales que se han visto afectados en lo que va del año, recursos tan significativos que representan tratamientos para pacientes de cáncer, dinero que se requiere para enfermos de sida y la lista es larga.

Esperemos que se pongan al corriente algún día, pues ese tema representan vidas día a día. Lo que no será posible regresar es la mano de obra especializada que han despedido para lograr sus objetivos de ahorro.

Especialistas en diferentes áreas de la medicina que se encontraban en los hospitales del país y que hoy ya no están. Los echaron a la calle porque se tienen metas de ahorros, ahorro que se destinará a regalar a “ninis” y jóvenes estudiantes que están por cumplir los 18 años.

Dicen que no debemos pensar mal, pero todo apunta a una estrategia muy cantada, se trata de conservar el poder por muchos años, asi mi estimado Victor Mendoza, para mi es una ruta directa a los nefastos modelos cubano y venezolano, ah, y alerta Mario Vargas Llosa de una dictadura socialista de parte de AMLO.

Lo extraordinario que los afectados, muchos de ellos hombres y mujeres que pensaban que las cosas iban a mejorar hoy están desempleados, sin un ingreso y muy decepcionados de la política económica y laboral que está llevando a cabo el Presidente López Obrador.

La lista de recortes y “ajustes” es larga, desde las instancias infantiles que de golpe y porrazo desaparecieron hasta la cancelación del “Seguro Popular” un programa de ayuda social en el terreno de la salud que también lo eliminan, y todo porque huele a otro partido y no es algo del momento.

Esto nos lleva a entender que hoy día se busca hacer un nuevo país, no precisamente mejor, simplemente diferente. Solo se están cambiando los nombres como si eso fuera suficiente para cambiar las cosas.

Lo vemos con una Guardia Nacional, conformada por ex policías, por ex militares, por ex marinos y nos la venden como un nuevo “ejército” que será diferente y que acabará con ese mal incontrolable y creciente que se llama violencia.

La verdad, la meritita verdad que todo es igual, solo que con mayor poder político para tomar las decisiones, no existen contrapesos y ello nos está llevando a un autoritarismo que ya conocemos y que lo vivimos con el PRI.

Existe un solo equilibrio que lo estamos viendo dentro del mismo gobierno y dentro del mismo partido en el poder, se llama división de grupos, comienzan a aparecer las famosas tribus que están logrando detener un poco, sí un poco tantas ocurrencias que la verdad están llevando a México a un precipicio muy profundo.

Si López Obrador sigue sin escuchar, sin razonar, sin cambiar, seguramente que deberán tener muchas más cortinas de humo como la de periodistas que recibieron dinero el sexenio pasado. Todo ello para poder controlar los errores del presente que los quieren achacar al pasado, es un hecho “el presente ya no es pasado” las decisiones y la responsabilidad es de los que están, los que se fueron son solo historia.

Ah, apareció una larga lista de periodistas y de medios de comunicación que recibieron pagos en el sexenio de Peña Nieto. Y curiosamente apareció cuando el tema del problema de salud en el país estaba candente, cuando se supo que recortaban miles de millones de pesos a un sector sumamente importante.

Aquí cabe decir que el hecho de que exhiban a comunicadores no significa que la información, las denuncias y las críticas contra el actual gobierno no existan. Es una autentica cortina de humo que se supone cambia el tema del día, lo relevante es que ni esa larga lista fue posible superar todas las deficiencias que hoy día tiene el sector salud.

Los señalamientos siguen su marcha por una sencilla razón, existen y están afectando a México, las nuevas decisiones están matando a muchos mexicanos, asi es, mientras que el dinero de nustros impuestos se gasta o tira en tonterias como la refineria de Dos Bocas, el Tren Maya y en regresar a los particulares el dinero invertido en el fallido AICM.

Ya en asuntos locales, con respecto a la reunión del Consejo Politico Estatal del PRI del pasado sábado, pudiera decirse que no hubo rumbo, nada con respecto al 2021, mas bien un reencuentro tras la doloroza derrota del 2019, aunque justo reconocer, esta fue por el efecto o sunami Peje, pues hubo buenos y buenas candidatas, quienes sucumbieron practicamente ante desconocidos.

Si bien es cierto Ernesto De Lucas dijo que se perdió por algo asi como 50,000 votos, tal vez por la misma o mas ventaja puedan ganar en el 2021 ante la decepción del electorado sonorense que ya empezó con estos primeros seis meses de Des-Gobierno de la la nefasta 4ta. Transformación, y, para abrir boca, AMLO cayó 10 puntos de aceptación o preferencias segun encuesta divulgada el domingo.

Ante representantes de sectores y organizaciones, diputados locales y alcaldes emanados de ese partido y cuadros distinguidos que incluye el gabinete estatal en pleno, la gobernadora y “El Pato” dieron el banderazo de salida a lo que se nos figura una nueva etapa para los del PRI, en la que se privilegiará la honestidad, la autocrítica, convicción partidista, vocación de servicio y eficacia en tareas de gobierno, con advertencias sumamente claras para quienes no se apliquen.

Por supuesto, también ahí la segunda de a bordo del CDE, Kitty Gutiérrez; el secretario técnico del CPE, Alfonso Molina Ruibal, y en el abundante material gráfico que nos llegó, divisamos a Natalia Rivera, Miguel Ernesto Pompa Corella, Manuel Puebla, Ulises Cristópulos, David Palafox, Faustino Félix Chávez, Víctor Guerrero, Epifanio Salido, Flor Ayala, Angelina Muñoz, Francisco Bojórquez.

Tambien Jorge Durán Puente, Karina García, Rafael Gastélum, Rogelio Díaz Brown, Luis Antonio Castro Ruiz, a varios exdirigente estatales de ese partido como Roberto Sánchez Cerezo, Rubén Díaz Vega, Manuel Robles Linares y el también exgobernador, Armando López Nogales y no, no aparece por ningún lado, Ernesto Gándara ni al exdirigente priista hasta hace poco, Gilberto Gutiérrez Sánchez.

Ah, notoria la ausencia del empresario –«no soy politico», ha dicho– Ricardo Mazón Lizarraga, en la reunión del Consejo Politico Estatal Priista del pasado sabado, y con relación a eso de que ya no soy politico, vaya balconeada que le pegó el domingo Arturo Ballesteros, contradiciéndolo, como también niega que él o algun allegado a él mismo, sea el proveedor de los desayunos escolares en toda la entidad, negocio multimillonario.