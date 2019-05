ENTREGAN ALCALDE MARISCAL ALVARADO Y SECRETARIO DE SALUD CLAUSSEN IBERRI OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CAJEME

Compartir ! tweet





Para beneficio de más de 160 mil usuarios de diversos sectores del municipio, el Presidente Municipal Sergio Pablo Mariscal Alvarado, en compañía del Secretario de Salud Pública, Adolfo Enrique Claussen Iberri, entregó seis obras de pavimentación y rehabilitación de importantes arterias viales de la localidad, mismas que tuvieron una inversión superior a los 40 millones de pesos.

El Alcalde Mariscal Alvarado señaló que con estas obras se da respuesta a una solicitud que por muchos años habían esperado las familias de estos sectores, así como los comercios establecidos a lo largo de las avenidas, lo que además contribuye al mejoramiento de la infraestructura vial y a una ágil movilidad.

Agregó que acciones como la que hoy entregan, se logran gracias a la participación activa de la ciudadanía y del esfuerzo coordinado que, desde el inicio de la administración, se ha implementado entre las tres esferas de gobierno, para dar los resultados que espera la ciudadanía.

«Estos ocho meses nos han permitido generar las condiciones mínimas para que los graves, grandes, difíciles problemas de los cajemenses tengan una ruta clara de solución; el esfuerzo que está haciendo el gobierno, sobre todo coordinadamente con la ciudadanía, es la fórmula que nos está permitiendo y que nos permitirá salir adelante y generar la condición mínima de confianza para empujar fuerte los proyectos», manifestó Mariscal Alvarado.

El Secretario de Salud Estatal, Adolfo Claussen Iberri, en representación de la Gobernadora de Sonora, mencionó que obras como estas le dan a Cajeme la oportunidad de brindar mejores servicios públicos a sus habitantes, además reconoció el esfuerzo de transversalidad que el Alcalde Mariscal Alvarado ha implementado para trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales y federales, lo que ha redundado en resultados para bien de la ciudadanía.

«Tengo muy claras sus acciones y tengo muy claro su trabajo en estos ocho meses de inicio de la administración, y me da gusto, y lo digo con mucha sinceridad señor Presidente, porque en estos ocho meses no sólo has echado el corazón por delante, no sólo has venido trabajando con los cajemenses, sino que tienes ocho meses de resultados», expresó el funcionario estatal.

Las calles que fueron pavimentadas y rehabilitadas con concreto asfáltico, fueron el bulevar Ignacio Ramírez, calle Londres, bulevar Las Torres, Avenida Morelos, calle Tlaxcala y la calle Argentina en la comunidad de Cócorit.

Estuvieron presentes, el Secretario de Desarrollo Urbano, José Carlos Galindo Gutiérrez; la regidora Rebeca Godoy Rodríguez, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano; el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4, Antonio Alvidrez Labrado; Jerxes Flores Sepúlveda, Supervisor de SIDUR y Jorge López, Presidente del Comité de Participación Ciudadana.