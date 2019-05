Marea Brava

Compartir ! tweet





AYER SE REUNIO TODO EL PRI-CAJEME…- Bueno. No todo. Pero si se reunieron los que se mantienen firmes y leales a la doctrina que les da este partido político en PRIVADO. ¿´Porque en privado?. Pues para definir estrategias políticas que con lleven a rescatar la poca credibilidad que queda de ellos entre la sociedad cajemense, ya que los tiempos electorales se avecinan y tienen que armar un plan de trabajo que convenza al interior y más que nada a la gente del pueblo, la cual quedó muy dolida con los robos desorbitantes que cometieron los de arriba (PRI-MEXICO)

DICE ERNESTO MUNRO, que el mejor Gobierno de Sonora en los últimos 40 años, fue el del PAN 2009-2015…- Mi punto de vista, es que el AZUL también nos falló a todos los mexicanos. Se sumó a la mafia del poder y se olvidó por completo de su responsabilidad…- Yo sé que Munro anda queriendo enderezar el Barco para imponerse en el próximo proceso electoral que viene para Sonora

Eduardo Flores

Espero y el proceso electoral pasado que los llevó a la derrota les haya servido de escarmiento a todos los priistas de Sonora y de todo México. Ahora deben enderezar el rumbo para que la gente pueda creer en ellos, pues las estrategias y las traiciones pasadas, los llevaron a un rotundo fracaso…-

Aseguran que la que viene no la pierden, porque MORENA, será solamente una estrella fugaz, la cual ya trae pleito con toda la gente, porque ahí no hay descuentos de nada y para nadie…- Los de Morena están cavando su propia tumba para este 2021. Otros opinan que es estrategia de los mismos, porque una vez llegado el momento, apoyaran con todo y para todos…- INTERESANTE EL RETO PARA EL PRI, MORENA E INDEPENDIENTE. Los demás paridos no pintan…………………….-

En atención al llamado de los vecinos que habitan en el sector de las vías del ferrocarril en la colonia Ramiro Valdez Fontes, popularmente conocida como «El Chorizo», el Ayuntamiento de Cajeme, a través de la Dirección de Salud Municipal, puso en marcha el Operativo para erradicar la plaga del Alacrán…- (No el de cholos). Que quede claro…- Este escorpión ya es una amenaza para los habitantes de este sector y por ello, la administración que encabeza Sergio Pablo Mariscal Alvarado, atiende esta amenaza que invade las decenas de viviendas con que cuenta este populoso sector…-

Volviendo al principio, la plaga de los cholos y de delincuentes organizados, es responsabilidad de todos, pues primeramente necesitamos educar a nuestros hijos para poder rescatar los principios y valores con que nos educaron nuestros padres en el seno familiar. Hoy en día, todos quieren que el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, les resuelva todos los problemas por los que pasamos todos, y no es así, porque si no nos sumamos en unidad con nuestras autoridades, pues jamás resolveremos los problemas que nos obstruyen el desarrollo de nuestra entidad municipal………- ANIMO, PARTICIPEMOS TODOS Y LA VIDA NOS CAMBIARA………-

EL TEMO GALINDO, está en la mira por el aumento salarial que ser hizo en un 246% en la pasada administración municipal que encabezó hasta la llegada de MORENA. Se dice que la información se encontró en el portal oficial de Contraloría Nogalense, y por ello, ya se inició con una investigación para definir como se auto concedió ese aumento………- FEOS CASOS.

Me pregunto YO. Si fuera Alcalde, Gobernador, Senador, Diputado Federal y Local, ¿también robaría?…- EL DINERO cambia a todos. Y ver los costales llenos, causa una tentación que hasta el más noble se corrompe, aunque conozco a algunos servidores públicos que han salido con una mano atrás y otra por delante, porque sus principios no les permitieron robar lo que no es de ellos y con más deudas. Haaaaaa, pero hay otros que han llegado al poder y aseguran que van a cambiar la vida de todos, pero es no es cierto, porque cambian la vida pero de ellos y la de sus familias, porque se llevan todo lo que pueden agarrar y sin temor a ser aprehendidos por malos manejos de actos de corrupción en el manejo del erario público. Ya que la Ley, en un juicio abierto, solamente le puede quitar hasta el 30% de lo robado, si sale responsable del mal uso de los recursos públicos…- !!POR FAVOR!!…- Que alguien me explique esto?………………-

LA 4T deja al descubierto los excesos de la SHCP. Quien sabe cómo le valla al tal Martínez, con esa carta que se hizo viral por las redes sociales. No creo el Presidente de la Republica le perdone esa afrenta que hizo sin tomarlo en cuenta (La ropa se lava en casa) y este descuido podría costarle su carrera profesional por lo que resta de la administración federal. Total que en el IMSS, se deberá atender de lleno las deficiencias con que cuenta esta noble institución que carece de toda atención en beneficio de los derechohabientes. Una vez abierta la CLOACA, hay que cerrarla para acabar con este mal sabor de boca que dejó en todos los mexicanos que si conocemos de actos de corrupción, los cuales no se han podido eliminar por completo, pues ahora la 4T lo hace de una manera disfrazada y a la vista de gente buena que no quiere verse inmiscuida, porque hablan con los pelos de la burra en la mano. Ahora sí que no hay para donde hacerse…- SOLAMENTE le queda al gobierno Federal, dar certeza social en la prestación de los servicios médicos que ofrece el IMSS………- VEREMOS QUE PASARA.

