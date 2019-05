Pelean anonimato tras beneficio fiscal

Compartir ! tweet





Tomado de Dossier Politico

Cd. de México (22 mayo 2019).- Televisoras, farmacéuticas, empresas automotrices, mineras, tiendas departamentales, grupos financieros y hasta equipos de futbol, cuyos pagos de impuestos millonarios fueron condonados durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pelean para que sus nombres y los montos condonados no sean dados a conocer.

Sin embargo, una investigación de Grupo REFORMA pone en evidencia la lucha en tribunales de 170 de las principales empresas del País para mantener en secreto sus nombres.

Un informe especial, elaborado por el SAT con fecha del 8 de mayo, enlista los 52 juicios de amparo que impugnaron una orden dictada en agosto del 2016 por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y que obligaba a la difusión de los favores fiscales y los grupos beneficiados.

En el documento de 50 páginas en poder de Grupo REFORMA se enlistan los litigios, jueces y las empresas litigantes. El texto no especifica ningún monto condonado a cada una de ellas.

Entre las empresas litigantes se encuentran: Pfizer, Chedraui, Liverpool, Palacio de Hierro, 7 Eleven, Operadora Comercial de Desarrollo (Cinépolis), Hewlett-Packard, Grupo Carso, América Móvil, General Motors, Cemex, Minera México y Gruma.

Están, además, Industrias Peñoles, AT&T, Jumex, TV Azteca, Grupo Elektra, Cargill, Volkswagen, Casa Saba, Televisa, Club América, Club Necaxa, Cablevisión, Grupo Herdez, Grupo Industrial Saltillo, Ternium, Arcelormittal, Cargill, Jafra, Fuller, Aeropuertos de Cancún y la papelera Copamex.

También se incluyen bancos e instituciones financieras como BBVA Bancomer, Banorte, Citibanamex, HSBC, Inbursa, Inverlat, Merrill Lynch, Interacciones, Banco del Bajío, Santander y American Express.

El INAI había ordenado al SAT difundir los nombres de los beneficiarios de condonaciones en el periodo enero del 2007 a diciembre del 2013, los montos de condonaciones de enero del 2007 a mayo del 2015, y las causas de las condonaciones de enero del 2014 a mayo del 2016.

Pero la orden fue enfrentada con decenas de recursos judiciales de empresas para impedir su acatamiento.

El lunes pasado en la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el SAT informó que en el periodo 2007-2018 se condonaron más de 400 mil millones de pesos en impuestos.

La titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, dijo que el 54 por ciento de lo condonado se concentró en 108 contribuyentes.

López Obrador firmó en esa conferencia un decreto según el cual renunciaba a su facultad de condonar impuestos y fue insistente en decir que no revelaría a los beneficiados de las condonaciones.

El SAT indicó asimismo que, de 45 empresas que se habían amparado para mantener la secrecía, los montos condonados sumaban 134 mil millones de pesos.

Los jueces federales a cargo de los amparos han tenido que conceder suspensiones para que el SAT no difunda la información mientras se resuelven los juicios.

Los amparos concedidos promovieron que el INAI garantice una audiencia a las empresas afectadas, y volviese a dictar resolución sobre el acceso a esta información.