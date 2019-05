Delegados federales de Sonora se van de sus puestos

Compartir ! tweet





* Se queda sólo un coordinador con los trabajadores de base existentes, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Los 18 delegados federales en Sonora, y en todo el País, se van de sus puestos y se queda sólo un coordinador con los trabajadores de base existentes, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

No van haber delegados del gobierno federal así de claro y categórico: no van haber delegados, había en cada uno de los estados muchos delegados, hasta 30, 40 delegados”, contestó a una pregunta de Grupo Healy sobre el anuncio reciente que hizo Jorge Tadei, delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora.

López Obrador informó que se quedará una coordinación del gobierno federal y los trabajadores sindicalizados, pero los trabajadores de confianza de mayor nivel se irán.

No se va a liquidar a ningún trabajador de base sindicalizado, es solo lo que se llaman trabajadores de confianza, que ocupaban los cargos de más nivel. Ya no se va a tener esa estructura”, precisó.

El mandatario añadió que “será una sola coordinación y se va atender la demanda que haga la gente al gobierno federal, con los mismos trabajadores de base y sindicalizados. Ahorrar es nuestro plan, consiste en una fórmula sencilla, pero muy eficaz: cero corrupción, cero impunidad y austeridad republicana”.

De esa forma, dijo, se liberarán fondos para el desarrollo y no se aumentarán impuestos ni se contratará más deuda pública.

Hace unos días Taddei dio a conocer que los delegados federales en Sonora, nombrados en diciembre de 2018, podrían ser removidos o ratificados en sus cargos. La decisión sería dada a conocer en junio. Tomado de El Imparcial.