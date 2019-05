Politica Regional

Compartir ! tweet





La soledad en Palacio Municipal. «Echanos la mano», nos dicen

Dejan solo a Sergio Pablo. Por institucional no balconea a nadie!

Lamarque, quiere a la Paty para el 2021; La Expo, seria la ultima!

Contra viento y marea, sin apoyos ni recursos federales, Sergio Pablo Mariscal Alvarado poco o nada puede hacer para responder al reclamo de la ciudadania que le dio su voto en julio del 2018. Abandonado por los diputados locales y federales de su propio partido –y por Durazo, Arturo Bours, Lily Tellez y Jorge Taddei, el ex director del Itesca no pierde las esperanza de que sus «amigos» volteen, no verlo a él, sino a Cajeme.

Justo reconocer que Sergio Pablo ha sido institucional y respetuoso de las indiferencias, para con él –no para Cajeme–, de Javier Lamarque, Ernestina Castro, el Pollo Castelo, el superdelegado federal Jorge Taddei, del mismito Alfonso Durazo –no lo recibe–, Arturo Bours y Lili Téllez, y hasta en cierta parte del inculto del Siri Salido.

No ha querido hablar sobre esas indiferencias para no tener problemas, pero ayer jueves un funcionario muy cercano a él nos decia: «Echanos la mano en tu columna. Esto ya no puede seguir asi. Sergio Pablo es muy institucional, pero no se hasta dónde o que hasta que punto va a aguantar». Pues si, estimado lector, hasta que punto piensa llegar el Alcalde. Yo que él, viendo por Cajeme, publicaria un desplegado de prensa.

Las «benditas redes sociales» –peligrosas y venenozas para muchos– de que se refiere Andres Manuel López Obrador, para Sergio Pablos son al revés: «Las malditas redes sociales», pues no le quitan el guante de la cara, aunque aqui pudiera haber gato encerrado. Yo no sé si Javier Lamarque y el grupo de amigas de su consorte Paty Patiño pudieran estar detrás de esa incesante campaña. Esta pareja teme que Sergio Pablo pueda impulsar a su esposa para candidata de Morena a la Alcaldia en el 2021.

Y como el «pez por su boca muere», no es mera casualidad que el «Lamarquista» regidor Rosendo Arrayales mas bien parece cabeza de playa tanto dentro como por fuera del Cabildo no quitándole el guante de la cara a Sergio Pablo. Por cualquier motivo o pretexto se le echa encima en las sesiones de Cabildo haciendo alianzas con el regidor independiente Rodrigo Bours y con la regidora de M.C., Graciela Armenta. Caray, el Alcalde recibe mejor trato de parte del diputado priista Amando Alcalá Alcaraz.

Desmenuzando o destripando a ese monstruo de Morena encarnado por los diputados locales morenistas, el federal, él y la senadora y el superdelegado Taddei, les vale un comino o cacahuate Cajeme, pues en los hechos asi lo han demostrado. Una que otra promesa o declaraciones en los medios de que están trabajando para traer o bajar recursos y programas sociales y económicos, pero hasta ahi. Con decirle, Lector, que ni se paran por el Ayuntamiento.

Ah, con relación a las «benditas redes sociales» –o «malditas y perversas»–, vaya notición, que no sorpresa, la de ayer jueves, con relación al anuncio de Facebook, de que queda prohibido terminante que su plataforma sea utilizada o explotada con fines comerciales por empresas o grupos que han creado noticieros sin el consentimiento u autorización de Facebook, lo que sin duda representa un duro golpe para quienes han creado ese tipo de noticieros o enlaces en vivo de corte policiaco.

En otros asuntos, interesante el programa «A Fondo», de Luis Alberto Medina antenoche en su «Proyecto Puente» en el 151 de Megacable, analizando con otros dos comunicadores, entre ellos Conrado Quezada, los perfiles de los pretensos asi como las mediciones que apenas empiezan, nos decian ayer a mediodia en la mesa politica mas «caliente» del San Jorge, el abogado Pedro Haro, el ex alcalde Don Sergio Gastélum de la Vega, Don Pipo Zubia y el Lic. Camalich, faltando Federico Dabdoub.

Un servidor metió su cuchara en tan interesante plática, diciendo que un solo cajemense se encuentra entre los pretensos estatales rumbo al 2021: Ricardo Bours Castelo. Bueno, el alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado cada vez que puede dice a sus amigos que él también se ve en esa lista de pretensos a buscar la gubernatura. También ha dicho lo mismo Javier Lamarque Cano, quien no hacércele la candidatura, a manera de consolación bucará que su esposa Patricia Patiño Fierro vaya a la alcaldia local.

Y en mas de Cajeme rumbo al 2021, si bien es cierto el regidor Rodrigo Bours dijo al principio del presente trienio que no volverá aparecer en las boletas, hay quienes lo animan e impulsan para que cambie de parecer, obvio, no entre éstos se encuentra el famoso y folklórico personaje de rumbos de Palacio Municipal apodado «El Comino», quien poco después del mediodia del miércoles por rumbos de la taqueria de Don Chuy de ahi mismo en Palacio, le dijo hasta de lo que se iba a morir tras negarle el regidor unos pesos para comer.

Para concuir, sin pena ni gloria fue inaugurada ayer tarde-noche la Expo Obregón 2019, de la que se dice podria ser su ultima edición tras la venta del estadio «Tomás Oroz Gaytán» al Gobierno Federal. Ya pasaron sus mejores años. Ya no hay ni se siente el ambiente de antes por diversas razones. Puede ser el económico, la inseguridad, el pésimo manejo por parte de los patronatos que ha tenido o lo que sea, pero ya no es lo mismo. Es mas, ni se sabe a ciencia cierta quién es el atual presidente. Eso si, es una cantinota del tamaño del mundo!