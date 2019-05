LLAMA DIRECTOR DE OOMAPAS DE CAJEME A USUARIOS A PONERSE AL CORRIENTE

Compartir ! tweet





Con el fin de tener mayores ingresos que permitan al OOMAPAS de Cajeme mejorar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y al mismo tiempo evitar los cortes en el suministro de agua potable, el Director General de la paramunicipal, Roberto Gamboa García, llamó a quienes tengan adeudos con el organismo a acercarse a cualquiera de los módulos para que se le ofrezcan alternativas de pago que no laceren su economía por medio del programa “Congela y Cancela tu Adeudo ¡Ponte al Corriente!”

Pensando en las necesidades de los usuarios y para poder ayudar a los que menos tienen, el programa evolucionó y va encaminado a que los ciudadanos no solo congelen sus adeudos, sino que lo cancelen conforme lo vayan cumpliendo con sus pagos puntuales mes tras mes.

El Director General del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) de Cajeme anunció que la paramunicipal será muy sensible con los usuarios que realmente no puedan pagar el agua, pero aquellos que sí tengan los medios para pagar y no lo hagan, se procederá a cortar el servicio si no se acercan al organismo a buscar alternativas de pago.

En el periodo del 22 de abril al 13 de mayo han ingresado por concepto de pago inicial 288 mil 846.96 pesos por parte de los usuarios que están siendo beneficiados por el programa “Congela y Cancela tu Adeudo ¡Ponte al Corriente!”, y se sigue trabajando para que más personas puedan verse beneficiadas.

El programa va pensado para el beneficio de los usuarios y al mismo tiempo para que ingresen recursos al Organismo Operador, lo que permitirá que se continúe trabajando por el bien de la población.

Para ser beneficiario del programa “Congela y Cancela tu Adeudo, ¡Ponte al Corriente!” se debe:

· Ser un usuario doméstico

· Acercarse al módulo más cercano.

· Dar un pago inicial (Se buscan alternativas que beneficien a cada usuario y no laceren su economía).

· Trabajo social validará casos especiales para apoyar a quienes menos tienen.

· Cumplir con el pago del consumo de agua mensual.

Al ser puntual con los pagos mensuales del recibo del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento se le estará bonificando parte del adeudo hasta eliminarlo por completo.

ATIENDE OOMAPAS DE CAJEME TEMA DE DRENAJES TAPADOS

Para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía en el tema de drenajes tapados y para prevenir enfermedades que pudieran emanar de esa situación, el OOMAPAS de Cajeme está trabajando actualmente de manera intensa con equipos de desazolve en toda la ciudad.

Gamboa García explicó que se está trabajando con cinco equipos de desazolve “Aquatech” propios del Organismo Operador, así como dos equipos de desazolve “Aquatech” de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y cuatro equipos de cubeteo.

En promedio se atienden 40 folios diarios en diferentes puntos de la ciudad y se están haciendo esfuerzos permanentes para seguir dando respuesta a la población en el tema.

PARTICIPA OOMAPAS DE CAJEME EN EXPO OBREGÓN

Para llevar los programas y beneficios del organismo operador a los usuarios que más lo necesitan, el OOMAPAS de Cajeme mantendrá abierto un módulo de atención en la Expo Obregón 2019 en el que se ofrecerán alternativas de pago, descuentos especiales y se podrán inscribir al programa “Congela y Cancela tu Adeudo ¡Ponte al Corriente!”.

Los días de atención serán de miércoles a domingo durante las tres semanas que dure la feria y el Director General llamó a la población a acercarse para preguntar por los beneficios.