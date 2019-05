Tendrá primera edición de la Expo Kita No Matsuri 2019 lugar en Hermosillo

Compartir ! tweet





* Atraerá turismo a la entidad

Hermosillo, Sonora, mayo 16 de 2019.- La realización de la primera edición de la Expo Kita No Matsuri 2019 el próximo 18 de mayo, fomentará al turismo e interés por conocer la entidad, al recibir a 7 mil visitantes para este evento de personajes de ciencia ficción, resaltó Héctor Platt Mazón.

El subcoordinador de operaciones de la Comisión de Fomento al Turismo (Cofetur), añadió que el desarrollo de eventos como éste contribuye a que Sonora expanda el mercado para otro tipo de convenciones, que beneficia el turismo y economía local al recibir a miles de visitantes que consumen lo que se proyecta en éstas celebraciones.

“Es un gusto para mí anunciar este evento que es la Expo Kita No Matsuri 2019, es muy grato para nosotros en la Comisión de Fomento al Turismo anunciar este tipo de eventos, ya que son convenciones, pero son convenciones a las que no estamos acostumbrados a tener, por lo tanto esto quiere decir que nuestro mercado de convenciones se está diversificando, y eso es buenísimo para cualquier destino turístico”, señaló.

La Expo Kita No Matsuri 2019 se llevará a cabo en Expoforum de las 10:00 a las 21:00 horas, con un costo de 170 pesos; se trata de una convención dedicada al anime, videojuegos, cosplay (caracterización), comics, caricaturas, entre otros.

Julio Félix, promotor del evento, dio a conocer que se tendrá la presencia de la japonesa Reika Arikawa, diseñadora de modas y reconocida cosplayer de talla internacional; Alfonso Obregón Inclán, actor de doblaje mexicano reconocido por personajes como Shrek, la cebra Marty en la película Madagascar y del comediante Mike Myers; el intérprete de temas de caricaturas César Franco Vázquez; y Misael Castañeda, mejor conocido como el youtuber MissaSinfonía, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores en esta plataforma.

“Se va dar lugar en el Expoforum, este sábado 18 de mayo, empezando desde las 10:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, sería todo el día de actividades, se espera alrededor de 7 mil personas, hay boletos disponibles, ese día a partir de las 8:00 de la mañana se van a estar vendiendo en taquilla directamente”, comentó.

Por su parte, César Félix, también promotor del evento, añadió que realizarán concursos de disfraces, baile, canto, torneos de videojuegos, competencias de cartas coleccionables, actividades que atraen a un gran público y que fomentan el turismo.

“Lo que es traer personajes así es atraer más turismo, que conozcan la ciudad, que conozcan el estado, muchas personas nos han estado mandando mensajes que quieren venir a conocer, quieren tomarse fotos, cualquier cosa es mucho turismo que nos está atrayendo”, apuntó.”, puntualizó.