Ubican a Sonora como el segundo estado con más fosas clandestinas

Tomado de Uniradionoticias.

México (NTX).- Entre el 1 diciembre de 2018 y el 13 de mayo de 2019 se han identificado 222 fosas clandestinas con 337 cuerpos, informó esta mañana el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez.

Al participar en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que este es el primer registro que se estará actualizando a partir de ahora de manera quincenal por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con base en la información de campo levantada por autoridades de diversas instancias.

Explicó que se trata de un total de 81 sitios con fosas en diversas entidades de la República, donde los estados de Colima y Tabasco tienen 11 sitios; Sonora y Zacatecas 10, y Guerrero y Jalisco ocho, lo que significa 72 por ciento del total, ya con información georreferenciada.

Sobre el número de fosas clandestinas, Veracruz es el estado que más tiene, con 76; Sonora, con 35; Sinaloa, 23; Guerrero, 20; Colima, 12; Tabasco, 11; Coahuila y Zacatecas, 10; Jalisco, ocho; Nayarit, cinco; Michoacán y Tamaulipas con tres cada una; Tamaulipas y Durango, dos; mientras que en el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla se localizó una fosa por cada estado.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración anunció la revisión y actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas e informó que, hasta el 1 de diciembre de 2018, no existía un Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Restos exhumados, se tenían sólo registros de algunas investigaciones basadas en fuentes abiertas.

En el caso de los cuerpos exhumados, precisó que hasta ahora se han identificado 337 cadáveres, la mayoría de ellos se ubican en los estados de Colima, Sinaloa, Sonora y Nayarit, aunque la cifra puede variar en la medida que continúen los trabajos de exhumación y de investigación.

Ejemplificó el caso de la fosa clandestina localizada en el estado de Nayarit, donde se encontraron 22 cuerpos en una excavación de más de cuatro metros de profundidad, es decir, en este caso, pues no se refiere a una excavación común y corriente, sino se requirió maquinaria pesada para su desarrollo.

Para ello se trabaja en coordinación con la fiscalía del estado de Nayarit, «y pronto tendremos algunos resultados y anuncios que dar a conocer». También está el estado de Guerrero, donde hay fosas prefabricadas e incluso recicladas, dado que ya ha habido exhumaciones, y que están reutilizando los grupos delictivos.

Comentó que toda la información se está georreferenciando, y ésta ha sido proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR) y las procuradurías y fiscalías de los estados, en tanto que se busca integrar las carpetas de investigación.

De manera muy particular destacó el apoyo de los colectivos de familiares que desarrollan actividades de búsqueda o de los parientes en casos particulares, así como de la gente que tiene muchos años realizando investigaciones sobre al paradero de sus seres queridos.

El subsecretario Encinas Rodríguez dijo que los puntos señalados van asociados al corredor delictivo en el país, de ahí que se busca desarrollar programas regionales de búsqueda y acompañamiento de los familiares para que las labores en esta materia y, más adelante, las de identificación de los cuerpos, sean mucho más eficaces.

Detalló que Guerrero es en una las regiones de mayor incidencia de violencia delictiva y ahí se ubica un polígono entre los municipios de Taxco, Iguala, Chilpancingo y Huitzuco, y alcanza hasta San Miguel Totolapan, Tepepacuilco, Cocula y Tlapa.

«En ese lugar, anotó, “es en donde con la información que hasta ahora se ha ido obteniendo y la georreferenciación de la misma, estamos ubicando los polígonos de actuación en las labores de búsqueda, tratar de no solamente sistematizando la información, sino utilizando nuevas tecnologías».

Precisó que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas «estará entregando quincenalmente un reporte sobre el registro de fosas, cuerpos encontrados y sitios al Presidente de la República y al gabinete de seguridad y, en particular, estamos en dos momentos que van a ser muy importantes».

Uno, expuso, la conclusión del Diagnóstico Nacional Forense que se levantó en toda la República en abril, en coordinación con las fiscalías General de la República y de los estados, así como de los 32 servicios forenses, e incluso en algunos municipios para conocer de manera fidedigna las capacidades de infraestructura, equipamiento y de recursos humanos, a fin de enfrentar esta «emergencia forense» por la que está atravesando el país.

Informó que, con el apoyo de Servicios Periciales de la FGR y de la División Científica de la Policía Federal, del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el equipo de Antropología Forense de Argentina y colectivos de las víctimas, se concluye la elaboración de los planes regionales de búsqueda y acompañamiento de las familias.

Además está el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forenses, que considera la creación de un sistema en el cual no sólo se homologuen los procesos y la información, sino que preste atención a las demandas de las víctimas.

Encinas Rodríguez dijo que, de acuerdo a la instrucción presidencial, todo el Programa Emergente de Exhumación y de Identificación Forense es una prioridad «y esperamos cumplir con esta responsabilidad a la brevedad posible y ofrecer resultados este mismo año».