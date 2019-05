‘¡Al carajo la subcultura del agandalle!’, advierte López Obrador

Compartir ! tweet





* Al entregar apoyos de los Programas Integrales de Bienestar y Mejoramiento Urbano, el Presidente llamó también a la unidad

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió «¡que se vaya al carajo la subcultura del agandalle, la idea de que el que transa no avanza!», y convocó a los ciudadanos a «portarnos bien», porque la transformación del país implica que todos se comporten de manera responsable.

Al entregar apoyos de los Programas Integrales de Bienestar y Mejoramiento Urbano, llamó también a la unidad y advirtió que no se tolerará más la tardanza en la construcción de las obras públicas, como una carretera que no se ha concluido, y aseguró que hablará con los constructores para que aceleren el paso.

¡O terminan, o se les quita la concesión!», advirtió el Presidente, quien ofreció todo su respaldo al gobernador Antonio Echevarría García, luego de hacer un recuento de los programas sociales del gobierno de la República.