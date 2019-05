‘Cachetadita’ fue para corruptos, no para economía: López Obrador

* Rechaza el presidente que un descalabro económico en primer trimestre como mencionó Alfonso Romo; crecimiento sexenal se mantiene en 4%, reitera

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en el primer trimestre del año el desempeño de la economía nos haya dado «una cachetadita», como dijo su jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

“No, no coincido con lo que él dice. Yo sostengo que está muy bien la economía, o sea, que le hemos dado pero una cachetada a los corruptos, eso sí, pero con guante blanco”, aseveró.

En ese sentido, el presidente López Obrador dijo que no hay indicios de recesión en el país, «es un invento. La economía está muy bien, no tenemos problemas de inflación».

La víspera, Alfonso Romo Garza declaró que en cuestión económica «este primer trimestre nos dio una cachetadita», aunque descartó que haya una recesión en el país y que el objetivo de crecimiento sexenal se mantiene en 4.0 por ciento en promedio, como plantea el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

En tanto, sobre la determinación de Estados Unidos de imponer un arancel a las importaciones de tomate mexicano, el mandatario consideró que esa medida va en contra de las salidas para atemperar el fenómeno migratorio.

Lo del tomate se está viendo, es una situación que tiene que ver también para ubicarnos, porque todo está vinculado a la política. Hay elecciones en Estados Unidos”. Hay legisladores de esas regiones que tienen sus intereses, entonces, “presionan, se toman estas medidas de tipo político-electoral” que son totalmente injustas, dijo en la conferencia de prensa mañanera.

Sin embargo, recalcó que se está defendiendo a los productores, “convenciendo de que debemos llevar una muy buena relación entre los dos países y que sí preocupa realmente el fenómeno migratorio”.

Eso, expuso, es alentar, es lo opuesto a una política inteligente para atemperar el fenómeno migratorio, o sea, “cerrar fronteras para los productores; es una contradicción si se está buscando resolver el fenómeno migratorio”.

El mandatario señaló que además de la posibilidad de expresar las diferencias, la democracia significa unirnos en lo fundamental, en el interés general y tener presente que la patria es primero.

Indicó que el gobierno se constituye para el interés general y si éste tiene como prioridad garantizar la paz, «todos debemos unirnos en ese propósito», dijo durante la inauguración del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5I) de la entidad y en presencia del gobernador Omar Fayad.

En este marco, el mandatario federal mencionó los ejes de su estrategia para combatir a la inseguridad: Acabar con la corrupción, establecer un gobierno austero, atender prioritariamente a los pobres, fortalecer programas sociales y garantizar la seguridad a través de la Guardia Nacional.

El gobernador de Hidalgo sostuvo que este C5I es el más avanzado en México y América Latina, y puso a disposición del gobierno federal toda la información ahí conjuntada, al tiempo que invitó a todos los gobernadores a conectar sus centros de datos y darle acceso al gobierno federal a la información, pues «no hay nada más valioso que la vida de las personas».