PARTICIPA MARISCAL ALVARADO EN FORMALIZACIÓN DE ESCUELA NACIONAL DE BÉISBOL PARA EL TOMÁS OROZ GAYTÁN

Con la firma de la carta de intención de compra del Estadio Tomás Oroz Gaytán y el Estadio Héctor Espino, signada por el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, se vieron cristalizadas las gestiones del Presidente Municipal de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, pues garantizan la permanencia de ambas infraestructuras y abre las puertas para la instalación de la Escuela Nacional de Béisbol, con la proyección del talento regional y la sana convivencia en beneficio de la comunidad.

«El hecho de que esta infraestructura se mantenga con estos roles, que se ve acompañado con una intención y un proyecto que nosotros tenemos para que esta Escuela Nacional de Béisbol cumpla con todas las características, aunado al esquema que plantea Edgar González, coordinador de Probeis, de que los jóvenes tengan acceso a estudiar becados en universidades nacionales y del extranjero, va más allá de lo que originalmente nos habíamos planteado, porque está incluido un centro de convenciones, un centro de desarrollo para mejorar el entorno y las posibilidades de convivencia de la comunidad y el tema de la infraestructura deportiva», manifestó Mariscal Alvarado, al participar en la Presentación de Proyectos de los estadios Tomás Oroz Gaytán y Héctor Espino.

Agregó que es muy importante la infraestructura, pero lo más importante es el talento que se tiene en Cajeme, tanto desde el punto vista del recurso humano de los futuros beisbolistas, como por la experiencia para poder multiplicar el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de muchos años, y que tanto en el sur de Sonora, en Cajeme, como en Hermosillo, se pueden tener escuelas nacionales de mucho prestigio para seguir formando los cuadros e impulsar el béisbol, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, con reconocimiento en Grandes Ligas.

Durante el anuncio oficial del Desarrollo de Proyectos para los Estadios Tomás Oroz Gaytán y Héctor Espino, la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano agradeció al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador por su apoyo y disposición para comprar ambos bienes inmuebles y con ello dar respuesta al pago de adeudo al Isssteson e invertir en temas de seguridad.

En su intervención, el Coordinador Nacional de Promoción y Desarrollo del Béisbol (Probeis), Edgar González Sabín, manifestó que el interés del Presidente López Obrador por adquirir estos estadios es con el fin de crear escuelas de béisbol para jóvenes estudiantes de secundaria y preparatoria, donde no sólo tengan la oportunidad de jugar profesionalmente, sino de asistir becados a universidades del país y el extranjero, de tal manera que, si no llegan a Grandes Ligas, que tengan una carrera profesional que los ampare.

«Los inmuebles, dijo, además de ser usados como escuelas de béisbol, se convertirán en un espacio para uso de la comunidad con áreas comerciales y centros de recreo infantil y centro de convenciones, entre otros atractivos que se construirán alrededor de los dos estadios que, a su vez, contribuirán dar sustentabilidad a la escuela de béisbol».

Carmen Carballo Cabanillas, Coordinadora Ejecutiva de Bienes y Concesiones, señaló que derivado del planteamiento que le hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Gobernadora Pavlovich Arellano, el Comisionado Edgar González presentó escrito de carta de intención de compra de los dos estadios de béisbol, el Tomás Oroz Gaytán y el Héctor Espino, y producto de esto se activó el procedimiento que marca la ley, que consiste en determinar el costo con evalúo actualizado de ambos inmuebles.

De tal manera que el Tomás Oroz Gaytán, fue valuado 582 millones 304 mil pesos, con una superficie de 93 mil 442 metros cuadrados y capacidad de 11 mil personas.

Mientras que el valor avaluó del Héctor Espino es de 475 millones 24 mil pesos, con superficie de más de 70 mil metros cuadrados, 10 mil butacas y 500 bleachers.

Después firmar el acuerdo, Gobernadora Pavlovich Arellano entregó la carpeta ejecutiva a Edgar González con la información técnica de ambos inmuebles, así como el instrumento jurídico que propone la compraventa de los mismos y los antecedentes de propiedad.