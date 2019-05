¡En Cajeme el “Pollo” Castelo, Ernestina Castro, Javier Lamarque, Marcos Carbajal, Asención López Duran y la esposa del alcalde, etc., etc., quieren ser alcaldes para el 2021!

Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fuente y de muy buena fe, resulta que ya los posibles precandidatos que quieren la alcaldía de Cajeme para el 2021 ya andan con todo, pero lo más triste de esto es que no pierden tiempo para despotricar en contra de sus mismos adversarios políticos sea o no de su partido MORENA por ejemplo la actual coordinadora de los diputados de MORENA en el congreso del estado la diputada Ernestina Castro quiere ser la próxima presidenta municipal de Cajeme en el 2021.

Pero por las grandes diferencias que ella trae con el alcalde pues los únicos afectados son los cajemenses, sus problemas personales están afectando a los cajemenses, fíjense la señora diputada local de Cajeme Doña Ernestina anda muy enojada y molesta con el alcalde de Cajeme porque ella como jefa en el congreso de Sonora le recomendó al alcalde de Cajeme a varias gentes que le ayudaron en su campaña, y pues ella quería que les dieran chamba en el ayuntamiento de Cajeme y Mariscales le dio pa’tras, no acepto sus recomendaciones, no metió a su gente a trabajar, por eso ahora la señora diputada anda bien enojada y no le quiere aprobar nada en el congreso de dinero para Cajeme para así cobrarle la factura al alcalde.

Y dicen que grita a los cuatro vientos la diputada que tarde o temprano se las pagara el de Cajeme, y la gran verdad yo no conozco al alcalde de Cajeme porque voy poco a Obregón, nomás de vista y si es cierto lo que la diputada dice aquí en Hermosillo de él, pues la verdad esta canijo el asunto para Cajeme, pues así jamás llegaran bien los recursos para los cajemenses por las diferencias entre los morenistas.

El “Pollo” Castelo pues la verdad es un pobre politiquillo de pacotilla que es un merolico de barrio del campo 29, que esta impuesto a asustar a los transeúntes y gritar en donde él tiene quórum y repetir lo mismo siempre, Lamarque pues la verdad es un poco más político por el gran poder que ostenta como diputado federal y apoyado por AMLO, Asención López Duran pues ya fue candidato, perdió haber ahora si lo dejan terminar la secretaria del ayuntamiento porque ya se escucha que lo quieren relevar y mandarlo a otro puesto, pues la verdad es noble y bueno Asención buen profe.

De Marcos Carbajal les pudiéramos decir que es bueno, tiene ganas de trabajar ahora en la política porque cuando estaba en Telmex lo hizo bien, y dicen los que saben más de esto que va bien en la cámara de diputados federales y tiene buenas intenciones para Cajeme, pues luego veremos eso, y de la señorona la actual presidenta del DIF Cajeme la esposa del alcalde les podemos decir sin temor a equivocarnos que anda muy activa, se placea mucho, anda muy activa, siempre al servicio de los cajemenses la gente opina muy bien de ella, se expresan muy bien de la señora muy atenta, muy servicial, muy humana y eso habla muy bien de ella inclusive dicen las malas lenguas que ella es mejor persona que su esposo en trato, en amabilidad, y muy servicial que la gran verdad es lo que sobre sale siempre de un buen político, por eso la que lleva la delantera en Cajeme hasta ahorita para la próxima presidencia municipal de Cajeme es la señora Margarita Velez de Mariscal, y sino al tiempo amigos lectores.