¡La senadora Lilly Tellez afirma que se le cayó el gran negocio en Sonora al jefe de la gobernadora Ricardo Mazón, al ordenar AMLO no vender los estadios Héctor Espino y Tomas Oroz!

Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y donde las cosas ya no andan muy bien es en Sonora, bueno nunca han andado bien pero ahora podrían estar empeorando cada día más y más cuando ya se rinda el 4to, Informe de desgobierno el 14 de octubre.

Y es que la gran verdad sin tratar de jorobar en contra de la señora Claudia Pavlovich pero el tan afamado Otro Sonora Ya nunca llego y tanto que lo cacarearon, el asunto ahora se torna más grave pues el que anda pero bien encabronadísimo con el gobierno del estado y su mandamás que la verdad ya no se sabe quién manda más si Manlio, Ricardo, el señor Torres o la señora Claudia.

Y es que según la información fidedigna que tiene la senadora “Morenista” Doña Lilly tellez se les acaba de caer un gran negociazo al compadre y consentido de Manlio encargado de todos los grandes negocios del gobierno del estado Don Ricardo Mazón, pues dice la senadora que ya estaban en la bolsa de algunos sonorenses varios millones de pesos por las grandes comisiones que les darían por la compra venta de los estadios Tomas Oroz Gaytan de Cajeme y el Héctor Espino de Hermosillo, según la senadora y además ya lo hizo público el comprador de los estadios era Ricardo Mazón y compañía.

Y resulta que por orden del presidente de la república no se venderán y con ese reversazo en Sonora se devuelven la entradas y por ende se devuelven las grandes comisiones que los encargados de las ventas y compras de todo lo habían acordado $$$$$$$, así las cosas se les cayó el gran negocio de su vida y hay que decirlo una de cal por las que van de arena porque la gran verdad no tienen llene han hecho muchísimos negocios en este sexenio, que sin duda saldrán a relucir en el otro sexenio porque si queda un o una gobernadora de MORENA aguas, ardera Troya, imagínense una Lilly Tellez de gobernadora en el 2021, sería catastrófico para el actual gobierno priista de Sonora, y si no al tiempo amigos lectores.