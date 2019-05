Un desperdicio que PRI gaste 230 mdp en elección interna: Pavlovich

Compartir ! tweet





* De acuerdo con la gobernadora de Sonora, es ‘fuera de lugar’ la inversión para los comicios abiertos; no es momento para que partido derrochen dinero, dice

La mandataria estatal priista, Claudia Pavlovich Arellano, indicó que el partido tricolor debería revalorar el método de selección para su próxima dirigencia nacional, ya que ni el PRI, ni otra institución del país está para gastar 230 millones de pesos que es lo que cobraría el Instituto Nacional Electoral por organizar un proceso abierto a la militancia.

Este lunes por la tarde se reunirá el Consejo Político Nacional del PRI para definir el método y las fechas para el proceso de campaña interna y elección de la próxima presidencia del partido por un periodo de cuatro años del 2019 al 2023.

“Yo lo que quiero es la unidad de mi partido, a mí me gustaría obviamente una elección abierta donde toda la sociedad pudiera participar, pero los partidos tenemos que entender nuestra realidad y eso sería muy costoso, el INE ya nos dijo cuánto nos costaría una elección abierta, es un dinero que no tenemos, además me parece que sería un desperdicio ¿cómo posible 230 millones de pesos en la elección de un partido? Me parece fuera de lugar”, declaró la Gobernadora de Sonora.

La víspera, el INE confirmó que para organizar una elección abierta en el PRI, este partido tendría que pagar 230 millones de pesos la mayor la instalación de casillas, papelería electoral, renta de bodegas, traslado de paquetes, cómputo de votos y el programa de resultados preliminares; con una militancia de seis millones 605 mil 740 afiliados, el costo promedio por cada voto sería de aproximadamente 34 pesos por sufragio.

“La elección tendrá que ser en los Consejos Políticos Estatales y el Nacional, pero irnos más allá de eso sería muy costoso, no tenemos con qué, la verdad, pero además me parece mucho dinero que no es momento que los partidos, ni nadie, derroche recursos”, agregó la Gobernadora Pavlovich.

Luego que el Consejo Político del PRI defina un método de selección para su próxima dirigencia, dejarán pasar las elecciones locales en seis entidades del mes de junio, y después iniciará la campaña interna que culminará con la elección del 8 de septiembre donde se elegirá a quien sucederá en el cargo a la presidenta del tricolor, Claudia Ruiz Massieu.

Actualmente existen seis aspirantes a la dirigencia del PRI: Ulises Ruíz Ortiz, Ivonne Ortega Pacheco, Lorena Piñón Rivera, José Ramón Martell, José Narro Robles y Alejandro Moreno Cárdenas.