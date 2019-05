Anuncia Gobernadora entrega de nuevos camiones escolares

Compartir ! tweet





*Inicia entrega de uniformes escolares

Hermosillo, Sonora, mayo 6 de 2019.- En pleno cumplimiento con la niñez y juventud sonorense, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano anunció la entrega de camiones escolares en apoyo a alumnos de educación Básica de varios municipios de la entidad e informó que este lunes inicia la distribución de uniformes escolares gratuitos

Esto, durante la Ceremonia de Lunes Cívico en la Escuela Secundaria General #3 “Alfredo E. Uruchurtu”, en la colonia San Luis, donde además entregó acciones para el mejoramiento de la infraestructura educativa del plantel.

Ante los alumnos, personal docente, administrativo, y padres de familia, la mandataria estatal anunció la entrega de los primeros 20 de un total de 40 camiones escolares nuevos, para atender a 3 mil 440 alumnos de municipios de las zonas Norte, Centro, Sierra Alta, Río Sonora y Sur del estado, y cuyo servicio será gratuito para los estudiantes, en el traslado de sus hogares a las escuelas y viceversa.

“Recordarles también que para mí es un compromiso con los padres de familia y con los niños que se trasladen en buen estado; ya tenemos 20 camiones que vamos a poder entregar ya a los municipios, a las escuelas que lo requieran, y eso sí, estoy muy contenta porque es una necesidad que lo veía yo en cada municipio que visitaba y en cada comunidad que me decían que necesitaban de ese transporte escolar”, aseguró.

La mandataria destacó la importancia de otorgar transporte gratuito a los alumnos que viven en zonas alejadas de centros escolares, ya que con estas nuevas unidades lo harán con mayor seguridad para la tranquilidad de los padres de familia y de los maestros

También la gobernadora Pavlovich informó que este día comenzó la entrega de uniformes escolares para beneficiar a más de 480 mil 600 alumnos.

“De manera que para el inicio de clases todos tengan su uniforme como es, y como debe ser, y como es una promesa de campaña que siempre he cumplido a lo largo de estos casi cuatro años de gobierno, así va a ser la distribución, clara, transparente, empezamos hoy en el Río Sonora y en la Sierra Alta todo mayo será ahí y después recuerden junio y julio en los otros municipios y en los más grandes en agosto”, expresó.

En la Escuela Secundaria General #3 “Alfredo E. Uruchurtu”, la gobernadora Pavlovich y los alumnos pusieron palomita a la entrega de infraestructura educativa, destacando un transformador eléctrico, alimentadores eléctricos y 97 nuevas luminarias, ya que ello beneficia a los alumnos del plantel en ambos turnos.

“Mi compromiso es que ustedes tengan instalaciones dignas, que tengan transporte digno, uniformes dignos, y eso es una promesa de mi gobierno”, reiteró.

Yamille Briseida Ortiz López, directora del plantel, agradeció a la gobernadora Claudia Pavlovich por el compromiso que tiene con la educación en Sonora y por las obras que se realizaron en la Secundaria General #3.

Guadalupe Yalia Salido Ibarra, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), explicó que gracias a la gestión de la gobernadora Pavlovich, se logró sustituir un transformador de 112.5 KVA a uno de 225 KVA, ya que en el verano y por la magnitud del plantel, no era suficiente para mantener encendidos los aires acondicionados en los salones de clases, en beneficio de más de 800 alumnos.

“Dar la certeza de que en el verano, lo que son las altas temperaturas y de prender todos los aires acondicionados, no tengan fallas y no implique que puedan suspender clases, todo esto gracias a la gestión que usted hace para que tengamos los recursos suficientes para poder cumplir con estas necesidades de los planteles”, expuso.

Presentes: José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura; César Adalberto Salazar López, secretario general de la Sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); Martín Ramsés García Quintanar, en representación de Raymundo Lagarda Borbón, secretario general de la Sección 54 del SNTE; Jesús Alonso Montes Piña, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado.

Guadalupe Gálvez Navarro, subdelegada federal de la Secretaría de Educación Pública en Sonora; Ario Bojórquez Egurrola, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Hermosillo; Jonatan Rosas Yépez, presidente del Consejo Estatal de Participación Social; y Cecilio Luna Salazar, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia.