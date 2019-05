Presidente Ramón Díaz asiste a entrega de certificados de ISEA

Compartir ! tweet





HUATABAMPO.- Nos sentimos contentos por la iniciativa de trabajar juntos y coordinados, ayuntamiento y gobierno del estado, ya que es buena fórmula, ya que hemos logrados grandes inversiones, sobre todo en el estudio, porque nunca es demasiado tarde para aprender y eso es lo que hace ISEA, felicitando a los 30 egresados.

Así lo mencionó el presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas, al asistir a la entrega de certificado de primaria por parte del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), teniendo con ello una mejor manera de vivir, la cual se llevó a cabo en el centro comunitario de la PRI 90.

Firma de convenio de colaboración para ir abatiendo el analfabetismo en el municipio, lo cual traerá como resultado contar con personas con los conocimientos básicos para que puedan desenvolverse mejor, elevando con ello su nivel de vida.

“Sigamos trabajando para que los adultos del municipio tengan la oportunidad de prepararse y puedan tener herramientas que les ayuden a conocer el entorno, ya que hay muchos todavía que no saben leer y escribir, lo cual puede ser delicado en algún proceso legal, es por ello que el realizar esfuerzos coordinados ayudarán a tener una sociedad despierta”, comentó.

Por su parte, Maribel Escalante, coordinadora de ISEA Huatabampo, señalo que se está avanzando en el aprendizaje y se hace en conjunto, ya que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el director general, están al pendiente más vulnerable.

Ya que en ISEA no se discrimina a nadie, porque todos tienen las mismas oportunidades de emprender su estudio sin importar la edad que tengan, solo el deseo de aprender y superarse, salir de la oscuridad del analfabetismo y poder tener el conocimiento necesario para defenderse en la vida.

“No sabemos los motivos que tuvieron para dejar de estudiar en su momento, si fue por falta de recursos económicos, por trabajar u otra razón, eso no importa en estos tiempos, sino las ganas que tengan de aprender y poder salir adelante, saliendo de las filas analfabetas”, resaltó. #EstamosTrabajando