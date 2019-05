Marea Brava

Compartir ! tweet





DE IGUAL MANERA, el Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, tomó protesta en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, a Roberto Gamboa García como Director General del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) de Cajeme. El nuevo funcionario municipal, dijo que trabajará en equipo con todas las partes para lograr mejoras que beneficien a la población del municipio e impulsar al organismo hacia adelante. Una vez concluida la Junta de Gobierno del OOMAPAS de Cajeme.

1 DE MAYO SE CONMEMORA EL DIA DEL TRABAJO… Fue en el año de 1913 cuando, a sugerencia de la Casa del Obrero Mundial, se tomó en México la fecha del 1o. de mayo, como un día de lucha obrera de todos los trabajadores mexicanos de nuestro país…- El día de mañana, el partido MORENA está convocando a todos los trabajadores del Pueblo de Cajeme a que se sumen a este tradicional desfile que cada año ocurre. Iniciaran su marcha en calle Noo reelección y Sufragio Efectivo a un costado al monumento de García Corona en el estacionamiento del CUM… MORENA

1 DE MAYO SE CONMEMORA EL DIA DEL TRABAJO… Fue en el año de 1913 cuando, a sugerencia de la Casa del Obrero Mundial, se tomó en México la fecha del 1o. de mayo, como un día de lucha obrera de todos los trabajadores mexicanos de nuestro país…- El día de mañana, el partido MORENA está convocando a todos los trabajadores del Pueblo de Cajeme a que se sumen a este tradicional desfile que cada año ocurre. Iniciaran su marcha en calle Noo reelección y Sufragio Efectivo a un costado al monumento de García Corona en el estacionamiento del CUM… MORENA no cita sindicatos de la localidad, sino simplemente cita a los ciudadanos cajemenses…-

Dato curioso. Trascendió que el sindicato de la CTM en Cajeme, primeramente iniciara una reunión de trabajadores afiliados a la CTM en su nuevo edificio que se encuentra ubicado en calle 100 y Noo reelección de la colonia Haciendas, desde donde partirán una vez terminada su reunión de trabajo y se sumaran al tradicional desfile que cada año realizan con miles de sus agremiados…-

POR OTRA PARTE, la Fiscal General del Estado de Sonora, presume el laboratorio que se utiliza para dar con los verdaderos responsables de los diversos casos de ejecución que se comete en contra de ciudadanos sonorenses por parte del crimen organizado…- YA SON VARIOS los condenados a sentencias penales por arriba de los 30 años, dependiendo el caso por el cual se les juzga…-

YO CREO QUE EL LABORATORIO no nos brinda la seguridad que tanto demandamos para protección de nuestras familias. Creo más bien que deben aplicar otro tipo de estrategias para contrarrestar el alto índice de ejecuciones que se vienen cometiendo por toda la geografía sonorense. Según cifras presentadas por algunos compañeros de los diversos medios de comunicación de las redes sociales, estos indican que son 60 personas las que ejecutan diariamente por todo Sonora. Si las cosas se mantienen así, pues creo Sonora será un lugar deshabitado si las cifras se mantienen en ese rango diariamente…-

ASI MISMO, INFORMO que en Sonora, existe un alto índice de personas desaparecidas. EL EJERCITO, MARINA, PGR, FGJES, La Federación y la SSPM, nada han podido hacer al respecto. Son bastantes las familias de cajeme que andan buscando información sobre el paradero de sus hijos y nadie se digna de decirles una mentira piadosa para evitar que los casos trasciendan por las redes sociales…

OTRA COSA. QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE ESTO…- Logra Fiscalía de Sonora sentencia ejemplar para quienes privaron de la vida a un elemento policial de Hermosillo, además tendrán que pagar pensión a la familia del oficial durante 51 años y 6 meses…- Mi pregunta es, como le van a dar pensión a la familia del policía por tanto tiempo si se encuentran detenidos de por vida?…- Tendré que buscar esta información con peritos en la materia, porque en lo que respecta a mí, esto no me cuadra…- En todo caso, creo los condenados tendrán que buscar un oficio laboral al interior del CERESO para poder garantizar la manutención de sus familias…- PERO EN FIN…- VEREMOS DIJO EL CIEGO………………-

A GUILLERMO PATIÑO FIERRO, se le perdió EL SENTIDO SOCIAL que tanto pregonaba en sus manifestaciones frente a las puertas de OOMAPAS en administraciones pasadas…- Hoy es el gerente administrativo de Oomapas y se olvidó de esas famosas luchas sociales y ahora manda cortarles el agua a los más necesitados…- HABER SI NO DICE QUE ES PERSONAL. Así se lo hizo saber a través de la TV al regidor JUAN COTA,. Porque este se encontraba en entrevista cuestionándole su pérdida de sentido social que tanto pregonó cuando fue luchador social de los desprotegidos…- SE LE OLVIDO TODO…………..-

INSTALARON EN CAJEME EL CABILDO INFANTIL 2019………- Con la toma de protesta a 26 niños y niñas como regidores, Secretario del Ayuntamiento, Síndico, Presidente Municipal y Presidenta de DIF Cajeme por un día; se instaló el Cabildo Infantil 2019, ello en el marco de la celebración del Día del Niño…- fueron un total de 41 estudiantes los que conformaron el Cabildo Infantil, además de dos niños de educación especial y uno de educación indígena. El Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado reconoció el empeño y dedicación de los menores para ser considerados como parte del Cabildo Infantil, pues primero aprobaron un examen escrito compuesto por treinta y cinco reactivos, con lo que se eligió a los diez primeros lugares, quienes participaron en el concurso de oratoria y mediante su promedio se asignaron los puestos de Presidente Municipal, Síndico, Regidores, Regidoras y Funcionarios Municipales…- TODOS LOS PADRES DE FAMILIAS ADMIRADOS Y CONTENTOS POR EL LOGRO DE SUS HIJOS…-

