Politica Regional

Rogelio Diaz Brown y Armando Alcala, par de bribones, siguen embolsándose desde hace seis meses la jugosa partida para las que deberian ser sus respectivas oficinas de representación legislativa y de gestoria social, pero como nos dijo el lider social Héctor Murillo Aispuro, «el pueblo y el mismito PRI no les van dar su apoyo en el 2021».

Conste, eso se dice en en las oficinas y pasillos del desangelado edificio del PRI municipal, donde ademas los tildan de convenencieros y oportunistas, siendo también muy criticados por su audencia a la ceremonia del aniversario del fallecimiento del ex gobernador Don Faustino Félix Serna, ah, el Mandy le ganó a «Pinocho», de ahi que le dicen «Pinueve Alcalá».

En cuanto al Roger, éste de plano ya se hizo hermosillense, no teniendo la mas minima decencia o verguenza ya que fue un furibundo opositor a que de la presa el Novillo se le diera agua a los capitalinos naranjeros, lo mismo que el oportunista y falso del Mandy Alcalá, o «Pinueve», como ya dicen las lideres naturales del tricolor.

Entre tanto, y también con rumbo al 2021, Ricardo Bours Castelo sale muy bien posicionado por todo Sonora como posible Candidato Independiente a la Gubernaura del Estado en el 2021, y en una de ellas sale en segundo lugar despues del probable candidato de Morena, Alfonso Durazo Montaño, superando además a Ernesto Gándara Camou.

Ricardo ha recorrió casi todos los municipios de la entidad, e inclusive en varios de ellos como Nogales, Cananea y Agua Prieta, se formaron grupos de apoyo sin que él mismo lo haya solicitado, saliendo eso de la misma gente, y como nos dijo hace dias desde Los Angeles, California, la mutua amiga Aracey Ortega Martinez, «Ricardo seria el gobernador que necesita Sonora».

En otros asutos, el alcalde Sergio Pablo Mariscal, sin suficientes apoyos federales y estatales y hasta cierta apatia de la sociedad poco puede hacer para sacar adelante al Municipio, de ahi la necesidad de recortar o fusionar dependencias para poder salir adelante. Cuanta falta hace el Ramo 23 Federal que eliminó la «4ta. Destrucción», que no «Transformación».

Hay quienes dicen que de haber ganado las elecciones el independiente Rodrigo Bours Castelo, la ciudad y el resto del municipio no estarian tan mal en infraestructura, ya que pudiera haber metido maquinaria de su empresa al menos para el arreglo de la calles como lo hizo en campaña, ah, Mariscal bien haria en darle una sacudida a su gabinete.

Regresando con tan lejano y a la vez cercano 2021, la Fiscal Claudia Indira Contreras, hoy por hoy la funcionaria estatal de mayor rendimiento en resultados y con jefa de prensa de lujo –Lupita Orduño–, es mencionada ya en algunas encuestas como parte de los y las probables candidatas a la gubernatura. ¿Verdá Pano Salifo?

Entre tanto, el comerciante y Licenciado Pedro Mejia Mejia, ha sido toda una revelación en el mundo de la abogacia en el Despacho de su amigo, el Lic. Valente Parra Mares, pues lo mismo se le ve en los juzgados civiles, penales y familiares, que en los tribunales laborales. «Tiene mucho futuro», nos dice su amigo, el Lic. Ramón Castañeda Félix.

Finalmente, se van a topar con pared en Sonora corruptazos y nefastos pseudolideres sindicales como Napoleón Gómez Urrutia y Pedro Haces –«heces», le dicen en la capital mexicana– lo que quedará demostrado en la concentracion de al menos 14,000 trabajadores de la CTM en el CUM, en Hermosillo, el 1ro. de Mayo, todo ellos al frente de su amigo y lider Javier Villarreal Gámez.