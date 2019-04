Califica Cobach con 10 escuderías para competencia Fórmula 1 In Schools México

Compartir ! tweet





Hermosillo Sonora; abril 14 de 2019.- Al Concluir la etapa regional del Desafío de Fórmula 1 In Schools México, el Colegio de Bachilleres (Cobach) Sonora obtuvo los máximos galardones, al pasar a la siguiente ronda nacional con 10 escuderías en categoría Desarrollo y Profesional y colocarse como uno de los representativos favoritos de la contienda.

Martín Yépiz Robles, director académico del Cobach, informó que en esta etapa estuvieron presentes los estados de Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato y Sonora, con un total de 41 escuderías, 19 de las cuales fueron de Cobach Sonora.

“Estamos muy satisfechos con los resultados porque el objetivo del desafío es promocionar la Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas (STEM), entre los equipos participantes, nuestros jóvenes viven la experiencia de una escudería de la Fórmula 1 en la vida real, desde diseñar, analizar, fabricar, probar y correr en una pista de 20 metros, un carrito miniatura” indicó el académico.

En la categoría Desarrollo, el primer lugar lo obtuvo el equipo RHODA del plantel Villa de Seris, el segundo fue para “Falco” del plantel Hermosillo VII y el tercero para “Atenea Invictus”, integrado por estudiantes del plantel Obregón I.

También como los mejor calificados en Desarrollo, pasaron a la etapa nacional los equipos Theraracers del plantel Obregón III, y Coyotes RT del plantel Caborca.

Mientras que en la Categoría Profesional, Cobach Sonora logró colocar a cinco escuderías, “Mercury Project” del plantel Hermosillo VIII en primer lugar, la escudería “Optimus” del plantel Obregón I en segundo, “Desert Fox” del plantel José María Maytorena (Guaymas) en tercero, la escudería “VOLTA,” del plantel Villa de Seris en cuarto lugar y el equipo “Pegasus” del plantel Reforma en quinto sitio.

El objetivo del desafío F1 in schools es cambiar la manera en que la juventud de entre 17-19 años percibe la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) dentro de un ambiente educativo divertido y práctico.

Está considerado por los académicos que F1 in schools es una buena herramienta para informar a los alumnos cómo pudiera ser una carrera profesional en la industria automotriz, en mercadotecnia, diseño, administración y ciencias, ya que se trabaja de la mano con miembros de la industria.

Los 10 equipos mencionados viajarán a la Ciudad de México el próximo mes de junio de 2019, donde se desarrollará el concurso nacional y en el autódromo Hermanos Rodríguez buscarán un espacio para participar en el evento mundial que se llevará a cabo en Abu Dhabi, Emiratos Árabes.