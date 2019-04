Destaca Sonora en materia de seguridad entre estados fronterizos

Compartir ! tweet





Gobernadora Claudia Pavlovich y Secretario de Seguridad en el país, Alfonso Durazo, presiden Primera Reunión de las Zonas Noroeste-Noreste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública

Hermosillo, Sonora, abril 12 de 2019.- Sonora destaca en materia de seguridad dentro de los estados fronterizos, al contar con índices menos complejos que así lo demuestran, señaló el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SPPC), Alfonso Durazo Montaño, al participar al lado de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en la Primera Reunión de Las Zonas Noroeste-Noreste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, al que asistieron titulares de Seguridad de nueve estados de estas regiones.

La gobernadora de Sonora puso en marcha, junto al titular de SPPC en el país, este evento cuyo objetivo es establecer los mecanismos de coordinación que permiten la ejecución de políticas, programas y acciones necesarias para asegurar que la coordinación sea efectiva y eficaz entre los estados y la federación.

Ahí, la mandataria estatal aseguró que nadie la doblará para fortalecer la seguridad y paz de los sonorenses mientras que Alfonso Durazo Montaño destacó los índices de seguridad de Sonora.

“En el concierto de la dificultad en materia de seguridad que tienen los estados de la frontera de la República, destaca con indicadores menos complicados el estado de Sonora, y eso me da gusto, por supuesto que nunca podremos darnos por satisfechos con esos resultados, mientras no regrese la paz y tranquilidad a la población, pero es Sonora casi un oasis en materia de seguridad en los estados fronterizos”, aseguró Durazo Montaño.

La gobernadora Pavlovich, por su parte, envió un claro mensaje a todos aquellos que pretendan que ella no siga por el camino trazado de fortalecer y mantener la seguridad y la paz en el estado.

“Desde aquí les digo, aquellos que nos quieren intimidar o que me quieren intimidar a mí o a mi familia, que no me voy a doblar, y que vamos a seguir en la lucha contra todos aquellos que vulneran la paz y la estabilidad de los sonorenses”, aclaró.

Además, subrayó que la coordinación y el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno han sido fundamentales para que Sonora tenga los resultados que tiene en materia de seguridad, estrategia que han fortalecido las acciones de seguridad a favor de los sonorenses.

“En Sonora los tres órganos de gobierno hemos hecho de la colaboración, y aquí están todos presentes y no me dejarán mentir, la mejor herramienta para conseguir resultados, el trabajo colaborativo nos lleva brazo con brazo, porque compartimos el propósito principal de garantizar la paz y la tranquilidad de las familias sonorenses”, afirmó.

Sonora se encuentra a la vanguardia en el uso de la tecnología de punta, con la transformación del C4 en un C5i, subrayó la mandataria estatal, logrando el primer lugar en la atención de llamadas de emergencia.

“Con el C5 logramos incrementar el número de cámaras de video vigilancia urbana, al pasar de 189 cámaras a 2 mil 520, esto permite establecer una vigilancia preventiva y agilizar la reacción de las corporaciones para la atención de una emergencia”, indicó la titular del Ejecutivo Estatal.

En el presente año, el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (Isspe); la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y el C5i, lograron la certificación Triple Arco, la cual emite la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (Calea, por sus siglas en inglés), recalcó la gobernadora Pavlovich, lo cual coloca a Sonora como el tercer estado de la República en lograrlo.

En la Primera Reunión Regional Noroeste-Noreste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública se establecieron las políticas y prioridades en materia de seguridad, así como las medidas para optimizar los recursos presupuestarios en este tema.

Participaron, además de Durazo Montaño, Patricia Bugarin Gutiérrez, secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública; José David Anaya Cooley; Germán Wong López; Cristóbal Castañeda Camarillo; José Luis Pliego Corona, Francisco Javier Castrellón Garza; Aldo Fasci Zazua; y Jaime Ernesto Pineda Arteaga, secretarios de Seguridad Pública de Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Durango, Nuevo León y San Luis Potosí, respectivamente.

Además, José Fernando Sánchez González, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California; y Óscar Alberto Aparicio Avendaño, comisionado Estatal de Seguridad de Chihuahua.

Presentes: Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; Claudia Indira Contreras Córdova, fiscal general de Justicia del Estado; Celida López Cárdenas, alcaldesa de Hermosillo; Ramón Arturo Bosco Romero, comandante de la Cuarta Región Naval; Salvador Fernando Cervantes Loza, comandante de la Cuarta Zona Militar; Arturo Jiménez Martínez, comisionado general de la Policía Federal; y Luis Armando Colosio Muñoz, diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado.