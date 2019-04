¡En Sonora el PRI tiene 2 candidatos muy fuertes para la gubernatura del 2021, Ernesto Gándara y Sylvana Beltrones, por MORENA 2 más Alfonso Durazo y Lily Tellez!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Sonora ya se calientan los ánimos para ya empezar a haber quién será el próximo gobernador del estado o gobernadora para el 2021, según las últimas mediciones o encuestas como le quieran llamar ya sea por el PRI se perfilan dos grandes prospectos, por ejemplo nos comentan los que saben mas de esto que el señoron de la política sonorense Don Ernesto Gándara Camou es uno de los mejores posicionados hasta el momento en el PRI Sonora y en México para lograr la candidatura a la gubernatura por el PRI en el 2021.

Sin menos preciar a la actual y única senadora priista por Sonora la señorona joven Sylvana Beltrones Sanchez, la gran verdad hay que decirlo son los únicos que le pudieran hacer mella al famoso partido de MORENA y a sus posibles candidatos que la verdad también son muy buenos y también aceptados por los sonorenses como lo son el buen amigo Alfonso Durazo Montaño la excelente periodista y senadora por Sonora también de MORENA Doña Lily Tellez, que la gran verdad andan de moda en México y ni se diga en Sonora.

Por el PAN pues ya sabemos que sera el senador Damian Zepeda y por Movimiento Ciudadano sera María Dolores del Río y por el PT seria naturalita Ana Gabriela Guevara, pero siendo honestos y hablando con la verdad todo dependerá mucho de las actuaciones de los “morenistas”, y aunque se molesten pero ellos están ahorita en el poder y deben demostrar que pueden para que sigan en el pandero político, si no la gente ya no

votara por ellos y claro se irán a otro partido como paso en las elecciones pasadas, los harto el PRI y votaron por MORENA, ahora los puede hartar MORENA y votar por otro partido, así es la política no se deben de apasionar ni enojar los subalternos o empleados de los morenistas, llámese alcaldesas o alcaldes, que utilizando facebook falsos mandan mensajitos corrientes sin saber realmente como están las cosas, pero en fin luego vemos eso.

Volviendo al tema de los posibles candidatos al gobierno de Sonora para el 2021, ahí están el “Borrego” Gándara y Sylvana Beltrones por el PRI, Alfonso Durazo y Lily Tellez por MORENA, Ana Gabriela Guevara por el PT, María Dolores del Río por MC, y Damian Zepeda por el PAN, sin descartar claro a el mismo “Borrego” Gándara que sin duda se iria al PAN si le vuelven a negar la candidatura por el PRI, y digan que se los dijo un loco, y si no al tiempo amigos lectores.