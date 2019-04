Avanza acuerdo para subsidio a la luz: Gobernadora

Compartir ! tweet





* Se firma convenio con CFE, queda pendiente el convenio con la Secretaría de Hacienda Federal

Ciudad de México, abril 11 de 2019.- Un paso para concretar el subsidio a la tarifa de luz en los 72 Municipios de Sonora se dio este miércoles, con la firma de convenio entre Gobierno del Estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quedando pendiente la firma con la Secretaría de Hacienda Federal, para garantizar los recursos para este fin.

La gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, dijo que se dio un avance importante a esta gestión, que es uno de los reclamos más sentidos de los sonorenses, el subsidio al costo de la luz durante la temporada más fuerte de calor, que es del 1 de mayo al 31 de octubre.

Pavlovich Arellano precisó que el convenio firmado con José Martín Mendoza Hernández, director general de la CFE, y Ricardo Hernández Silguero, responsable de Asuntos Jurídicos de la CFE, es para que se aplique la tarifa 1F a los 72 Municipios de Sonora, en el período antes señalado, a fin de evitar que las familias paguen elevados costos en los recibos de luz.

“Es un paso muy importante, pero aún no está concluido el proceso, no podemos cantar victoria”, aseguró, ya que está pendiente un segundo convenio con la Secretaría de Hacienda Federal, para que se garantice el recurso con el que se deberá subsidiar la aplicación de la tarifa 1F.

Sin embargo, Pavlovich Arellano confió en que éste quedará resuelto en los próximos días, ya que es un compromiso asumido por el Presidente de la República ante los sonorenses, sensible y consciente de que es una demanda muy sentida de las familias.

En distintas reuniones con autoridades federales, la gobernadora ha explicado que el uso de aparatos de refrigeración en las viviendas de Sonora no es un lujo, sino una necesidad, debido a las sensaciones térmicas de hasta 60 grados centígrados, lo que propicia que los costos de recibos sean elevados y representen un dolor de cabeza para las familias.

Anteriormente sólo 39 Municipios del estado gozaban de la tarifa 1F, pero a partir de 2016 y por gestiones de la gobernadora Pavlovich ante la federación, se sumaron 33 Municipios, con lo que todos los ciudadanos en la entidad, a partir de esa fecha, se vieron beneficiados con el subsidio al costo de la energía eléctrica.