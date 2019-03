Politica Regional

Compartir ! tweet





En septiembre, cuando rinda su primer informe anual de gobierno, Sergio Pablo Mariscal Alvarado confía en tener concluida la recuperación pública de los servicios de recolección de basura, el de tratamiento de aguas residuales y el finiquito con la empresa contratada para el alumbrado público con lámparas led.

Así lo manifestó el presidente municipal de Cajeme al concluir su informe de los primeros seis meses en este cargo. Con eficiencia, racionalidad y austeridad en el gasto, se instrumentó un programa emergente que incidiera en rescatar y dar nuevo rumbo al municipio, aseguró-

Afirmó que hay mejoras en seguridad pública, tesorería, sindicatura, obras y servicios públicos, sistema DIF, desarrollo comunitario, desarrollo social, asuntos indígenas, educación, recursos humanos, desarrollo económico, agua potable, deporte, imagen urbana y gestión ambiental.

Destacó su proyecto de cabildo abierto, plural y deliberativo, donde se aprobó la reubicación del mobiliario del proyecto: “Parque Lineal Miguel Alemán Valdez”; se elaboró una propuesta para la creación de un órgano administrativo desconcentrado que impulse el desarrollo rural y la preservación del medio ambiente.

Se nombró a comisarios y delegados por elección democrática, se constituyeron Comités de Participación Ciudadana en diversas demarcaciones (urbanas y rurales) para promover la participación social, y vaya que esto ultimo es muy importantes, pues hay mucha gente que de alguna u otra manera quiere participar en la mejora de su comunidad.

Sin embargo, y pese a los buenos deseos de Mariscal Alvarado, el gobierno federal de extración de su mismo partido, de plano pretende un debut y despedida en las elecciones del 2021, pues no solo les quitó todos los programas y recursos no solo a los ayuntamientos morenistas sino a todos en general, sino que el mismo AMLO y sus Secretarios les hacen el fuchi, ni los atienden ni escuchan cuando van a hacer antesalas en las secretarias y direcciones generales en la urbe azteca.

Por lo menos los gobernadores tienen la oportunidad de externarle a López Obrador las carencias y necesidades de sus respectivos estados, como de manera personal se lo reiteró en SLRC Claudia Pavlovich Arellano, destacando temas tan sensibles como el subsidio a las tarifas electricas del verano, el apoyo a las madres de familia, lo de las guarderias y los apoyos a los productores agricolas.

Que distinto a las épocas de los gobiernos federales y estatales del 2018 hacia atras, tal es el caso del sexenio del Licenciado Armando López Nogales, quien por cierto la tarde-noche de antier martes en el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia presentó su libro denominado “Mis Raices y mis Años” y cuyas ventas serán en beneficio de esa institución, habiendo muchos invitados, estando como invitado de honor, su amigo el ex alcalde de Cajeme, Ricardo Bours Castelo, y por causas de fuerza no pudo ir su gran amigo Nacho Gaxiola Corral.

Ese mismo martes parte por la mañana ahi mismo en Hermosillo, el amigo cajemense Jose de la Cruz Amavizca Chávez, tomó protesta como nuevo representante de la CTM estatal ante el Consejo Consultivo del IMSS, estando presente el popio delegado estatal, Lic. Guillermo Noriega Esperza y el Srio. Gral. de la CTM estatal, Lic. Javier Villareal Gamez, también la presencia de sus amigos cajemense, Francisco Contreras y Vergara, Luis Acosta, Aurelio Valdez y Manuel Montaño.

Ah, Pancho Contreras, director juridico del CEN del STIRT, aprovechó su estancia en la capital sonorense para ir a las oficinas de la Fiscalia Estatal y saludar a su amiga, la titular de la dependencia, licenciada Claudia Indira Contreras, por cierto, cuando la funcionaria fungia como delegada en el sur de la entidad, el STIRT trabajó muy bien con ella en programas sociales de prevención del delito.

Por cierto, el ex Procurador Sóstenes Valenzuela, fue muy felicitado en ocasión de su cumpleaños, destacando el tambien exalcalde cajemense, el extraordinario trabajo que viene llevando a cabo la Fiscal Claudia Indira Contreras, no siendo nada remoto que un dia de estos se anuncie que todos los ex procuradores sonorenses pudieran reunirse en un convivio allá en Hermosillo para aportar a la Fiscal sus buenas experiencias en eso de la procuración de justicia.