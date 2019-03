Supervisan el parque infantil en Huatabampo

Compartir ! tweet





HUATABAMPO.- En un recorrido de supervisión por el parque infantil instalado en la unidad deportiva Baldomero “Melo” Almada, la presidenta del sistema DIF municipal, Sagrario Montaño de Díaz, revisó cada uno de los espacios que se tienen.

Acompañada por el director de desarrollo urbano y obras públicas, Martín Alfredo Gutiérrez Ayala, se dieron cuenta de que las instalaciones se abandonaron por tres años, lo que causo que todo se deteriorara y las lonas de la techumbre no aparecieron.

La señora Sagrario Montaño, comentó que la rehabilitación urge, no solamente por la proximidad de la fecha del día del niño el 30 de abril, sino para que sea utilizado todos los días por las familias huatabampenses y visitantes.

Haciéndolo de una manera segura y que no sufran algún tipo de accidente al utilizar los juegos infantiles que se encuentran en el lugar, así como el campo de golfito, la fuente de chorros que están en un área especial y que aprovechan para refrescarse en primavera y verano.

“Urge arreglar el lugar, ya que está demasiado dañado, sobre todo el área de juegos infantiles, que por lógica es la más utilizadas por los niños y niñas, así que nos espera un arduo trabajo y dejar todo listo para estas vacaciones de semana santa y poder recibir a los visitantes que prefieran la tranquilidad de la ciudad y tengan un espacio digno a donde venir”, manifestó.

Por su parte, el ingeniero, Martín Alfredo Gutiérrez Ayala, señalo que por etapas se irán arreglando todas las áreas que se tienen dentro de las instalaciones del parque infantil, lo que permitirá su funcionalidad total y con seguridad.

Teniendo trabajos de rehabilitación de juegos, iluminación, de módulos sanitarios, del golfito, pintura en toda el área principalmente en explanada, de juegos (avión, stop, serpientes y escaleras), arreglo de jardines, de bancas y por supuesto la fuente danzante, que será utilizada mucho en primavera y verano.

Entre otros trabajos que hacen falta, sobre todo poner más espacios de esparcimiento familiar, que sean utilizados de una manera responsable y así duren mucho tiempo, ya que el parque infantil es de todos, es por ello que la rehabilitación se irá dando hasta concluir.#EstamosTrabajando