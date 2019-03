Marea Brava

Compartir ! tweet





SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, demostró con números reales sus primeros 6 meses de trabajo al frente de la administración ante las diversas personalidades que componen al sector político, económico y social que estuvieron presentes en esta rendición de cuentas ante el pueblo cajemense…-

Por más de una hora, desglosó la función de cada área administrativa del H. Ayuntamiento, y fueron varias las voces que le ofrecían su voto de confianza para que le dé continuidad a su buen trabajo que realiza en beneficio de todos los cajemenses…- Es por demás, Gustavo Almada Bórquez, regidor de Movimiento Ciudadano, Rafael Delgadillo del PAN y el regidor Rodrigo Bours Castelo, entre otros, desde su llegada a cabildo solamente joroban y no ayudan en nada. Nada les parece bien.

Los errores de las administraciones pasadas se las cargan a esta administración…- ¿Qué les pasara?…- ¿Por qué no ponen la denuncia con nombres y apellidos a la instancia que corresponde?…- ¿O les tendrán miedo?…- El Presupuesto de Egresos, la infraestructura del drenaje sanitario y los créditos solicitados por el Oomapasc, no les parecen nada bien. En lo que se refiere a materia de seguridad pública, el regidor de Movimiento Ciudadano, ha dicho en algunos medios que no se han llevado a cabo estrategias preventivas que pudieran terminar con tanta violencia que ha arropado a Cajeme…-

En una palabra yo difiero sobre este cuestionamiento del Regidor Almada Borques, pues han sido varios los encuentros con la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, FGJE, MARINA, SEDENA, PGR y la SSPM, para reducir la alta incidencia de la violencia que hemos vivido en los últimos tiempos, pero le aclaro, que este asunto es de talla Nacional, y es aquí, donde con la suma y voluntades de todos los mexicanos podríamos hacer algo al respecto…-

En una palabra, creo el regidor y demás revoltosos quieren llamar los reflectores ciudadanos para según ellos decir que serían los mejores de haber gobernado alguno de ellos el Municipio de Cajeme…-

POR OTRA PARTE…- NOTIMEX, divulgó esta información que llama poderosamente la atención de todos los mexicanos…- Mexicanos, con derecho a tener armas en su domicilio para legítima defensa…- Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, señala el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional…-

El documento, publicado ayer por la Secretaría de Gobernación y expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 22 de marzo, precisa en su artículo 10 que no se podrán tener en los hogares las armas prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva…- ¿A dónde iremos a parar?…-

Hay que pensar bien en lo que hacemos, porque nuestro futuro lo veo incierto…………………- El Presidente del partido Popular español, Pablo Casados, le responde a Andrés Manuel López Obrador. “Son declaraciones inadmisibles, de ignorancia escandalosa de una izquierda acomplejada. Todo esto porque AMLO pidió al Rey de España y al PAPA para que se disculpen por la invasión que hicieron con la espada y la cruz a México, donde murieron muchos Mayas y Yaquis…- Total que las cosas están agarrando otro tinte político entre México y España…- HABER QUE PASARA………………..-

Esto es para los que piensan que estoy detrás de la entrega de la Presidencia de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui…- !!YO NO QUIERO LA PRESIDENCIA DE APVY!!…- Mucho menos quiero ser Secretario General. Ya cumplí en tiempo y forma con mi responsabilidad, es hora de que otros tengan oportunidad de probar esa responsabilidad…- Y ES HORA DE lanzar la convocatoria para una nueva mesa directiva…-

LA DIVICION ES DAÑINA…………-

AYER SE FIRMO el convenio de colaboración entre la Estación Central de Autobuses de Cajeme y la Dirección de Cultura Municipal, con el interés de sumar esfuerzos y establecer acciones que permitan y favorezcan en Desarrollo Artístico, Cultural de los artistas cajemenses y en favor de los usuarios de la central quienes podrán disfrutar de la historia de Cajeme y Sonora plasmada en murales artísticos. Celebramos la buena voluntad y actitud en Pro de Cajeme……………..-

DIF CAJEME Y CEUNO INVITAN AL FESTIVAL DE PAELLA Y VINO…- Para recaudar fondos y para continuar apoyando a las personas más vulnerables, el Sistema DIF Cajeme en coordinación con el Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente (CEUNO), están invitando a toda la gente del pueblo de Cajeme al Primer Festival de Paella y Vino el próximo viernes 5 de abril a partir de las 8 de la noche en el Parque Los Pioneros, con un costo de 400 pesos por persona que incluye platillo, copa de vino, música y muchas sorpresas más…- CLARO ESTA, este evento es para gente pudiente que siempre se acerca a DIF-Cajeme a poner su grano de arena para continuar apoyando a la clase más desvalida de nuestra población.

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO