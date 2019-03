Subsidio a la luz y apoyos a productores, pescadores y madres de familia, plantea Gobernadora al Presidente

Compartir ! tweet





* Reitera temas prioritarios para los sonorenses

San Luis Río Colorado, Sonora, marzo 26 de 2019.- Al priorizar las necesidades de los sonorenses, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano planteó de nueva cuenta al presidente Andrés Manuel López Obrador formalizar el convenio de subsidio a la luz, dar atención a los pescadores y productores que tienen incertidumbre por las nuevas reglas de operación, e incluir a Sonora en el programa de apoyo directo para guarderías que se otorga a madres de familia.

La gobernadora del Estado acompañó al presidente de la República en su segunda gira oficial por Sonora, esta vez en San Luis Río Colorado, para anunciar el Programa Federal de la Frontera Norte y Mejoramiento Urbano que contempla obras de electricidad, agua potable, alcantarillado y espacios públicos para el deporte.

Ante los asistentes al evento, Pavlovich Arellano destacó el trabajo cordial y coordinado que se tiene con el Gobierno Federal y reiteró al presidente López Obrador la urgencia de formalizar el convenio para el subsidio de la luz, pues su período de inicio ya está encima, el 1 de mayo, y es preciso dar certeza a las familias.

De nueva cuenta la gobernadora Pavlovich expuso al presidente Andrés Manuel López Obrador la necesidad de garantizar el apoyo para madres de familia que trabajan o estudian, y requieren llevar a sus hijos a las estancias infantiles.

“Para que nos ayude presidente, el tema de las tarifas, por favor ayúdenos porque son muy altas y necesitamos, necesitamos su apoyo, las madres de familia necesitan también apoyo para tener dónde cuidar a sus hijos, en el 40% de los hogares en Sonora son jefas de familia solas, necesitan salir adelante”, señaló.

Además, expuso que los productores del estado son quienes brindan a la población de alimento, por lo cual requieren del respaldo de las autoridades para que sigan generando empleos en la entidad.

“También decirle que los productores de todo el estado los que producen los alimentos, también necesitan nuestro apoyo porque generan muchos empleos”, indicó.

La inquietud de los pescadores del Golfo de Santa Clara a la iniciativa de sustentabilidad presentada por el Gobierno Federal en días pasados, también fue planteada por la mandataria sonorense, pues dijo, es importante que se escuchen las voces de todos los involucrados.

“Los pescadores del Golfo necesitan apoyo, es un tema muy sentido, y son familias que necesitan trabajar, de alguna manera poder apoyarlos con programas que pesquen de otra manera, es una zona muy pobre el Golfo de Santa Clara”, destacó.

La mandataria estatal refrendó el compromiso de su Gobierno para seguir trabajando estrechamente con la administración federal para que los programas sigan llegando a los ciudadanos que más lo necesitan.

En su mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que no habrá incremento en las tarifas de la energía eléctrica.

“Acerca también de las tarifas eléctricas les digo, no va haber aumentos en el precio que se paga por la luz, hice un compromiso, y los compromisos se cumplen, dije mientras yo esté de presidente no van aumentar los precios de las gasolinas, ni va aumentar el gas, ni va aumentar la luz, y voy a cumplir esos compromisos”, aseveró.

El presidente López Obrador anunció que para San Luis Río Colorado se destinaron 600 millones de pesos para llevar a cabo en colonias populares obras de drenaje, agua, pavimento, luz y espacios de recreación para el deporte, para lo cual ya se elaboraron los proyectos que se pondrán en marcha este año.

Presentes: Román Guillermo Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Graciela Márquez, secretaria de Economía; Santos González Yescas, presidente municipal de San Luis Río Colorado; Arturo Bours Griffith y Lilly Téllez García, senadores de la República por Sonora; y Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).