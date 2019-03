Politica Regional

Compartir ! tweet





Don Sergio Gastelum de la Vega era el presidente del PRI municipal aquel fatidico 23 de marzo de 1994, y seria el encargado de dar la bienvenida a Luis Donaldo en el entonces nuevo edificio del PRI Cajeme y en cuyo patronato jugaron un papel muy importante el CP Ernesto Vargas Gaytán y el ahora brillante abogado, Pedro Mejia Mejia. Un servidor iba llegando a nuestro entonces noticiero vespertino de Radio ACIR.

El sábado fue el aniversario de Luis Donaldo Colosio, quien volvió a ser objeto de homenajes y sobre todo ceremonias luctuosas como hacía rato no se veían, vamos, hasta su hijo se deió ver en Magdalena, algo raro porque por lo general antes si venían lo hacían en privado, hoy por el contrario, ya como diputado local de Movimiento Ciudadano, el joven Luis Donaldo se dejó tomar fotos y selfies.

También ahora los de Morena se subieron al homenaje seguramente para tratar de aprovechar la imagen del sonorense, todo esto durante la fecha del aniversario, porque luego se les pasa, pero justo y realistas aclarar, que esto ultimo no fue el caso del otro asistente, Alfonso Durazo Montaño, el unico politico al que la familia Colosio accedió estuviera a su lado ese dia en Magdalena.

ABREN O NO ABREN.- En esta ocasión que se cumpleron 25 años del aniversario de la muerte de Luis Donaldo, el debate es sobre si se reabre o no se reabre el caso, los que están a favor son la familia, la gobernadora Claudia Pavlovich, Alfonso Durazo y hasta el presidente López Obrador, de ser considerado así por la Fiscalía General.

La que dudó fue la presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, porque dijo no considerar necesario hacerlo, a la que Durazo le envio un mensaje nada agradable, claro, se entiende porque recordar que en esto puede salir raspada su familia, porque la señora es sobrina de Carlos Salinas y también víctima de la tragedia por el crimen de su padre.

Lo cierto es que esto es un debate que va más allá de una verdadera demanda de justicia, es aprovechar el caso para buscarle rentabilidad electoral, porque recordar que este año habrá elecciones y Morena quiere aprovechar y el PRI no quiere morirse, si ven como echarle tierra al tricolor que le pueda pegar en las elecciones, júrelo que en unos días más se anuncia que habrá nueva línea de investigación.

A ese respecto, ayer a mediodia en la mesa cafetera mas “caliente” y enterada del quehacer politico ahi en el San Jorge de Jorge Valenzuela, la mayoria, entre ellos Don Sergio Gastelum de la Vega, el empresario Federico Dabdoub, Alfredo Meléndrez y el abogado Pedro Haro, Marco Antonio Rodriguez –El Quilochas– y un servidor, estuvimos a favor de que este caso se reabra.

Quedando entre si y no el reconocido agricultor Pipo Zubia. Alfredo, por cierto, meses antes habia dado hospedaje al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari en su residencia de Villa Itson.

Por cierto, la serie sobre Colosio que produjo la plataforma Netflix se va pareciendo a la serie del Señor de los Cielos, o sea con mucha teatralidad y con mucha libertad en la interpretación de los eventos y los hechos, pero sobre todo, con una buena creación de héroes y villanos, algunos de plano dicen que comenzaron a verla y la dejaron así, sobre todo la gente que conoce a fondo el caso, pero las nuevas generaciones que ni siquiera saben quien es Colosio, si se pueden impresionar, además, cada quien sus gustos.

Ha, se nos pasó comentar que Don Sergio Gastelum de la Vega era el presidente del PRI municipal aquel fatidico 23 de marzo de 1994, y seria el encargado de dar la bienvenida a Luis Donaldo en el entonces nuevo edificio del PRI Cajeme y en cuyo patronato jugaron un papel muy importante el CP Ernesto Vargas Gaytán y el ahora brillante abogado, Pedro Mejia Mejia. Un servidor iba llegando a nuestro entonces noticiero vespertino de Radio ACIR.

UNA REGIDORA MANILARGA.- Vaya quemada que le dieron en redes sociales a una regidora de Nogales que se ve cuando se roba un celular. Dicen que es de Morena y que está plenamente identificada, y lo peor, que aseguran no quería devolver el celular a pesar que le dijeron que el robo estaba plenamente documentado, veremos con que argumento sale, sobre todo si ahora dice que se lo halló tirado. Vaya cosa.

Para concluir, y para no desperdiciar, estos parrafos de la columna de nuestro amigo y Subdirector Editorial, Eduardo Florez Lopez –Marea Brava–, del pasado sabado:

DIPUTADOS ENEMIGOS DE SONORA. Héctor Raúl “El Pollo” Castelo, Ernestina Castro, Diana Platt, Luis Armando Colosio, Miroslava Lujan, Griselda Soto, Rodolfo Lizárraga, Miguel Ángel Chaira y Norberto Ortega Torres, entre otros, fueron los que votaron en contra de eliminar la tarifa DAC del consumo de energía eléctrica de la CFE, para que el subsidio otorgado de la tarifa 1Fse extienda durante todo el año…- EL POLLO Y LA ERNESTINA, traicionan al pueblo de Cajeme con esas decisiones……- EL RESTO DE LOS DIPUTADOS FUE A FAVOR.