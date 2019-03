!El municipio de SIRM es un solo desastre, dividido, desfalcado, a la deriva y pésimamente administrado!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y nos llegan noticias calientitas del pobre, abandonado, dividido, desfalcado, robado, quemado y pésimamente administrado del municipio de San Ignacio Río Muerto, donde sus habitantes ya no sienten los males tan duros sino lo tupidos, culpan directamente a la prepotente y arbitraria alcaldesa que no ha sabido administrar.

Se cree la presidenta de la república, anda que no tienta ni el suelo, se le subieron los sumos, se cree la divina garza y todo eso ha provocado que los habitantes del municipio paguen los platos rotos, pues no cuentan con nada, no les ha respondido con nada la alcaldesa, un municipio con pésimos servicios públicos, no hay empleos y para acabarla de amolar la alcaldesa se empecino en correr al director de seguridad publica Alfonso Encinas y poner a su “amigaso” el comandante Manuel Nieblas de Guaymas.

Y pues eso encolerizo a casi todos los policías del municipio y se opusieron a esa decisión y no solo ellos sino también los regidores, porque dicen que la arbitraria alcaldesa no los toma en cuenta para nada, ella quita y pone sin tomar en cuanta al cabildo, por eso andan bien enojados los policías, los regidores y casi todos los funcionarios públicos del ayuntamiento de SIRM.

Lo que si es que el pueblo esta pagando todas estas consecuencias por la pésima y malisima administración municipal de la prepotente y repelente alcaldesa que no entiende razones, es como Gabino Barreras, así la catalogan los empleados del ayuntamiento, ella dice que ahí nomas sus chicharrones truenan, gústele a quien le guste y es como así ya casi todos los habitantes de SIRM la aborrecen por ser así de mal gobernante.

Al grado de decir que les ha pesado haber votado por ella, si hubiéramos sabido, dicen jamas volverán a votar por ella, porque ahí están las pruebas, el municipio de SIRM es el mas amolado y con mas problemas del estado, financieramente quebrado, ahora hasta robaron y quemaron las oficinas del Oomapas que están casi en las narices de las oficinas de seguridad publica y nadie se dio cuenta.

Así se las gastan en SIRM, un municipio de lo peor y administrado al parecer con las patas, y si no al tiempo amigos lectores.