Politica Regional

“Me preocupa mucho que, más allá de las buenas intenciones del presidente, que no esté absolutamente nada abierto a cualquier forma de disidencia”, afirmó Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, así como diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León, en entrevista para RMX con Gonzalo Oliveros.

Con motivo del 25 aniversario del asesinato de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994, cuando era el candidato del PRI a la Presidencia, Colosio Riojas expresó cómo cree que sería México si su papá hubiera gobernado, al decir que “me gustaría pensar que sería un país un poquito más responsable, en el ámbito de cada quien, de sus acciones”.

Creo que mi padre tenía también la firme intención de hacer que cada quien dejara de confiar únicamente en una sola persona, y empezar a trabajar de manera colectiva para que no solamente la Presidencia, sino todos los órdenes de gobierno, todo el país, asumieran el férreo compromiso por la transparencia y por el trabajo hacia el desarrollo integral que debemos de tener”, agregó.

Respecto al ejercicio del poder por parte del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Colosio Riojas dijo que “lo que pasa es que ahorita todo lo que sea distinto a las últimas presidencias que hemos tenido, yo creo que pareciera que fuera, si no la única, la mejor alternativa. Pero eso no quiere decir que sí sea la mejor alternativa, porque por buena que sea la alternativa que tenemos actualmente no pueda mejorarse”.

Expresó que “actualmente, si me preocupa mucho que más allá de las buenas intenciones del presidente, que no esté absolutamente nada abierto a cualquier forma de disidencia, de diferencia de opinión, de debate, de contraargumento. Y eso preocupa porque al final del día va en contra del espíritu de democracia”.

Un individuo identificado como Omar N. es el presunto responsable del asesinato del periodista Santiago Barroso, confirmó hoy la fiscal Claudia Indira Contreras Córdova. Y el móvil del crimen se inscribe en el marco de las relaciones afectivas de la víctima, no en el de la delincuencia organizada o por lago relacionado con el trabajo de Barroso, puntualizó.

Contreras Córdova,dijo que luego de los hechos ocurridos la noche del 15 de marzo pasado, la línea de investigación que se fortaleció fue la relacionada con el ámbito personal y sus relaciones afectivas. Destacó que “no fue, como en un inicio también se investigó, la línea de que fuese por un ataque a la libertad de expresión”.

Señaló que el móvil del homicidio de Barroso Alfaro, ocurrido en la puerta de su domicilio de esta ciudad fronteriza, fue relacionado con sus relaciones afectivas y quien perpetró el delito podría alcanzar una penalidad de hasta 50 años de prisión.

“Se llegó a la verdad de estos hechos, como era el reclamo de la sociedad y el país, por lo que existe una persona detenida que está directamente relacionada con estos hechos”, anotó.

Contreras Córdova subrayó que “en Sonora se esclarece un caso en perjuicio de un periodista y se llega a la verdad sobre estos hechos”. Dijo que en Sonora no habrá impunidad y el gremio periodístico debe tener la certeza y el segundo compromiso es decir la verdad de los hechos, lo que realmente sucede.

En asuntos distintos, diametralmente hablando, muy positiva fue la visita de Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Victor Villalobos, a esta ciudad, quien ademas de traer la buena noticia de que se aumentó a 50 hectáreas los apoyos para la agricultura comercial –continuará que se llegue a las 100–, también hubo buenas noticias para el sector sevicios.

Y es que, como lo ratificaron con mucho gusto tanto la gobernadora Claudia Pavlovich como el Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, la presencia fija de la SADER aqui en Cajeme representará una buena inyección económica para la hoteleria, restaurantes y otros servicos, como el de transportación aerea y terrestre, empezando por el reciente anuncio e Volaria de un njevo vuelo desde y hacia la capital del pais.

Platicando ayer a media mañana con aromático cafe negro de por medio con los hermanos Roberto, Salomón y Jesus Félix Holguin –Yori Inn Motel–, externaron los mismos conceptos que la Gobernadora y el Alcalde de Cajeme, y no en balde durante las ultimas semanas se han venido realizando excelentes mejoras al inmueble, destacando las areas del restaurante y la recepción.

Ah, al edil Mariscal Alvarado le fue muy bien en su visita a Hermosillo asistiendo a la reunión que sobre obra publica encabezó la mandataria junto al director de la obra publica estatal concertada, Manuelito Bustamante Sandoval, ademas de rescatar un recurso de 20 millones de pesos que habia “olvidado” la ex directora municipal de Desarrollo Social, Dennise Navarro, etiquetados para distintas obras.

Sin embargo, aun hacen falta mas apoyos estatales y federales, sobre todo estos ultimos a raiz de la desaparicion del Ramo 33 y que le está pegando durisimo a los municipios de todo el pais, dándose lamentables casos de que ni a los alcaldes emanados de la Coalicion Morena-PT-PES, se les recibe y atiende en las dependencias federales allá en chilangolandia, y ya van seis meses de gestión y ni un cinco partido por la mitad ha dado la Federación a los municipios del pais.

El pretexto de los genios de las finanzas federales, y del mismo AMLO, es que con el Ramo 33, legisladores federales que se encargaban de gestionarlos para sus municipios, se daban los famosos “moches”, pero eran los menos, pagando justos por pecadores, ah, hará unas dos semanas, un alcalde de Jalisco, muy molesto e indignando por la desaparición de ese programa, dijo:

“Eran casos aislados eso de los moches, pero bueno, si a esas vamos. Está bien. Habia moches, pero habia obra publica y dinero en circulación, beneficiándose a constructoras, ferreterias y demas comercios, pero ahora ni una cosa ni la otra”, lamentó ese alcalde cuyo nombre y municipios se nos ovida, asi que lo mas probable es que poco o nada habra para los municipios y que en el caso de los de la Coalición Morena-PT-PES, van a ser castigados en las urnas en las elecciones del 2021.