Compartir ! tweet





Etchojoa, Sonora.- 18 de Marzo.- El H. Ayuntamiento Constitucional de Etchojoa a través de la Dirección de Educación y Cultura y comisariados ejidales de la cabecera municipal, realizaron frente al monumento del Gral. Lázaro Cárdenas del Río en la plaza pública el acto cívico para conmemorar el 81 aniversario de la Expropiación Petrolera, decretada la noche 18 de marzo de 1938 por el General Lázaro Cárdenas del Rio.

El acto fue encabezado por el presidente municipal Lic. Jesús Tadeo Mendivil Valenzuela quien enfatizó que en un día como hoy, hace 81 años el gobierno de México dio una lección de valor y orgullo para la nación, en que una generación de mexicanos tomo la decisión que transformo a nuestro país, sin duda, esta fue una decisión importante, la expresada el 18 de marzo cuando el General Lázaro Cárdenas se presentó ante los medios de comunicación, para anunciar uno de los hechos más trascendentales en la historia de los Estados Unidos Mexicanos, dijo el alcalde en su mensaje a los presentes.

El funcionario fue claro al decir que el petróleo es patrimonio de los mexicanos; símbolo de progreso y emblema de nuestro nacionalismo; además de ser un recurso estratégico en función de interés público y desarrollo nacional.

De esta manera el Profr. Melesio Delgadillo dio una reseña histórica de la “expropiación Petrolera” señalando que el anuncio de la expropiación se daba después del que el presidente Lázaro Cárdenas mantuviera reuniones privadas con los representantes y dueños de las compañías implicadas, con el fin de mediar y llegar a una solución que beneficiara a ambas partes. A las 8 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas se reunió con su gabinete y anunció que había decidido nacionalizar las empresas petroleras.

Posteriormente autoridades municipales y ejidales pusieron las ofrendas florales en los pies del monumento al general Lázaro Cárdenas del Río.

También estuvieron en el evento regidores del H. Ayuntamiento de Etchojoa José Gpe. Salcido, Bernardo Higuera, Maria T. Álvarez, Zita B. Zamora, Sergio R. Salido, Profr. Benjamín Rivera, presidente del Comisariado Ejidal no 1 C. Jaime Jocobi, Presidente del Comisariado No 2 C. José Ramón Moroyoqui, Comisariado Ejidal de Baconampo No 2 C. Romás Esquer, Dirigente de la CNC C. Ramón Gpe. Palacios Carrazco, el Tesorero del H. Ayuntamiento Profr. Héctor Adolfo Quiroz y Titulares de áreas.

En el presídium del evento y los actos conmemorativos, el representante del alcalde Billy Chapman, Marco Vinicio Contreras Bringas, estuvo acompañado de la regidora Ariana Castro Bojórquez, Presidenta de la Comisión de Educación del Cabildo, el Director de Seguridad Pública, Juan Fierro, el supervisor de la Policía Federal, Francisco Bahena Arellano, el representante del Sector Naval Miguel Gutiérrez y la Directora de Educación Rosario Cañedo.