Asi es, la falta de liderazgo, confusión de ideas, cuando las hay, e inconsistencia ideológica, también cuando la hay; vedetismo político, transfuguismo, oportunismo y pérdida de brújula en materia de lealtades; lengua suelta, ignorancia y soberbia; vergonzante sumisión al presidencialismo, y rústico agachismo, fue lo que conformó el torrente vomitivo de la sesión de la 62 Legislatura de Sonora este martes pasado.

Las cosas no marchan bien en la representación popular sonorense y lo ocurrido ante la propuesta de un inocuo exhorto a Andrés Manuel López Obrador, relativo a atender cuando antes la problemática por los altos cobros por el consumo de energía eléctrica en Sonora, derivó en un debatito callejonero que dejó como indicativo principal el fin de la asociación entre MORENA, PES y PT en el Congreso.

Dicha situación no es cualquier cosa para la vida interna del Poder Legislativo de Sonora, al tratarse de lo que al principio asemejó descomunal aplanadora, que agrupada en la coalición Juntos haremos historia, disponían de 20 votos, sólo dos menos para tener mayoría calificada, pero que ahora se encuentra pulverizada con 12 votos amarrados y uno más de acuerdo a la veleidosa y oportunista actuación del petista Rodolfo Lizárraga y la variable que por humor pueda traer a la hora de votar, la del Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río.

Pero ni así acabala MORENA la mayoría simple de 17 votos y mucho menos los 22 requeridos para la mayoría calificada y por supuesto, dicha circunstancia debe ser muy preocupante para quienes realmente mandan en ese partido en Sonora, y más preocupante aún la evidente fortaleza de los liderazgos de los otros grupos parlamentarios, como son los casos del PRI, del PAN, Panal y el PES.

En el PT se pone en duda por las frecuentes catalinarias genuflexas del citado Lizárraga, quien en inédita lamida de verijas presidenciales, en la sesión del partes aseguró que López Obrador no necesita quien le diga como hacer las cosas porque él sabe como hacerlas sin necesidad de exhortos, sin que tengamos idea si tal abyecta postura le abrirá las puertas y vencerá resistencias para sumarse a la bancada de MORENA o mejor, que logrará de rebote el fin de la exhortitis legislativa.

Miren, no se entiende como se les enredó la cosa con la iniciativa presentada por la diputada del PES, Leticia Calderón Fuentes, ya que al fin y al cabo era un simple exhorto, eso sí, relativo a un asunto de irrebatible sentido común para efectos ciudadanos, como es el caso de que se aplique la tarifa 1F durante todo el año y se elimine la tarifa De Alto Consumo, que tantas broncas ha generado en diversas ciudades fronterizas de Sonora, principalmente.

Extraño el que a pesar de la evidente inocuidad de un exhorto de esa naturaleza, los 12 integrantes de la bancada de MORENA, junto a la señora del Río y Lizárraga hayan votado en contra y obligado a enviar a comisión un tema este sí de obvia y urgente resolución, toda vez el esfuerzo de gestión que tiene en proceso la gobernadora Claudia Pavlovich ante el inminente arribo de los calorones sobre esta desértica región de México.

Por supuesto que el principal extrañado fue el diputado Jesús Alonso Montes Piña, coordinador del PES, que en principio hizo señalamientos no fuera del comedimiento político y después le subió varias rayitas ante los excesos expositivos de Martín Matrecitos, quien ni más ni menos acusó a Montes Piña de ser alfil de la gobernadora, sin referirse para nada a la materia de la propuesta, en tanto que el sanluisino le replicó que los de MORENA se la pasan en Palacio de Gobierno, mientras qué él, apenas esa tarde de martes tendría la primera reunión con la mandataria.

Claudia Pavlovich

Podría considerarse temerario el rechazo de MORENA a sumarse a una causa de tan profundo sentido social y de tan macros efectos, ya que los altos costos del consumo doméstico de energía eléctrica le pega a todos los ciudadanos, no solo a los pobres y así se los espetaron Montes Piña, Calderón Fuentes y Carlos Navarrete Aguirre, en tanto que el resto de las bancadas se abstuvieron de intervenir en la zacapela, a excepción del petista de membrete, pero sólo por sus ansias de divo.

Por rumbos de MORENA debió abrirse un espacio de reflexión frente al incongruente papelito durante la sesión, ya que a media mañana de este miércoles, en la cuenta de tuiter de ese grupo parlamentario se posteó mensaje solidario en apoyo a la tarifa 1F, para punto y seguido después, anunciar que se sumarán al análisis en la comisión correspondiente, de “la propuesta del PES de suprimir la tarifa de alto consumo para zonas residenciales que exceden el consumo regular de energía. ¡Primero los pobres.! MORENA firme con la 4T”, se establece en dicha red social.

Es obvia la diferenciación que por esos rumbos se hace respecto a la tarifa 1F y el DAC y también es evidente la estigmatización que subyace en la referencia que alude a “zonas residenciales que exceden el consumo regular de energía” y más cuando como colofón se propagandiza con eso de que primeros los pobres, perspectiva que nos hace percibir que en MORENA no se tiene idea de los criterios tarifarios que aplica la CFE y que el DAC no es exclusivo de sectores privilegiados, sino que cualquiera en un momento dado puede superar rangos de consumo y sellar por largo tiempo leonina facturación.

Como sea, queda abierta la posibilidad que los encontronazos comentados sean aún parte del acomodo de las calabazas en la carreta morenista y que no hay nada grave de qué preocuparse, pero por lo pronto, alguien le debería de comentar a Rodolfo Lizárraga ser más prudente y evitar alardear de su abyecta sumisión al poder presidencial y que si bien llegó al Congreso del Estado por López Obrador, a quienes les debe lealtad en primer lugar es a los habitantes de su distrito, y eso va para todos los diputados y las diputadas.

Carlos Navarrete AguirreY a manera de sacarse la varilla, la bancada morenista debe traer una sonrisa de oreja a oreja y prestos para contratar la tambora, como reacciones al resolutivo del TRIFE que confirma la pérdida del registro del PES como partido, toda vez de que a pesar de su alta representación en el Congreso de la Unión, por sí mismo no consiguió el requerido 3 por ciento en la elección federal.

Más zipizapes podrían presentarse en el Congreso del Estado, toda vez que en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales está el pendiente de dictamen la solicitud de juicio político contra Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, que si bien presenta evidentes inconsistencias y deberá ser desechado por notoria improcedencia, al ser un asunto de orden político, seguramente adversarios del PRI procurarán hacer el más ruido posible, particularmente los del PAN que en este asunto se reencuentran con su excompañera de partido, Célida López Cárdenas.

Por rumbos del Coordinador de la bancada del PRI, Rogelio Díaz Brown, ya se debiera estar en el diseño de una ruta crítica que evite que en el Congreso del Estado se repliquen escenarios como el reciente entre “El Maloro” y Luis Fernando Heras Portillo, frente al aprovechamiento y raja que podrían sacar de ese diferendo otros partidos políticos.

Rogelio Díaz Brown

Lo cierto es que no vemos cómo en la comisión dictaminadora de dicha solicitud, no vemos cómo se podría sustentar un voto en favor del juicio político, pero como esto es política precisamente, no hay que descartar ruidajo por ese motivo, así no supere el primer retén judicial, porque sin duda que el exalcalde no se quedará con los brazos cruzados y responderá a las estupideces de quienes lo acusan.

Por cierto, la alcaldesa capitalina incurrió en el exabrupto de adelantar que para abril próximo hará un corredero de funcionarios de su administración que no han atendido sus reiteradas instrucciones, en el marco de una demostración más de su charrascaloso estado mental.

Sin citar nombres, pluralizó inminentes despidos y desde nuestra modesta perspectiva, quizás los únicos que merecerían quedarse son Norberto Barraza y María Isabel Batriz, en tanto que por otra parte, hay quienes aseguran que de lo que se trata es sacudirse al secretario del ayuntamiento, Alfredo Gómez Sarabia para cumplirle con esa posición a Edgar Hiram Sallard, así como también podría irse de la dirección de la mujer Karem Lucía Valles Sampedro, para cumplirle a una de sus comadres cuando militaba en el PAN.

Al menos así nos pasaron la especie quienes aseguran que con ese calambre, la de Puerto Peñasco está dando por concluidos sus compromisos que la llevaron a tener que aceptar recomendaciones para la integración de su gabinete y si bien este común mortal no sabe quienes son, los directamente implicados si lo saben y deberán prepararse para un prematuro adiós a la ubre del ayuntamiento.