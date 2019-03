RECONOCE AYUNTAMIENTO DE CAJEME A EMPLEADOS DESTACADOS Y EMPLEADO DEL AÑO 2018

Compartir ! tweet





Por destacar y dar lo mejor de sí dentro de sus áreas de trabajo, las autoridades entregaron reconocimientos a personal dedicado del bimestre noviembre – diciembre, y empleado del año 2018 por sus labores diarias, quienes se distinguen por su puntualidad, asistencia, buen servicio, humanidad y compañerismo, con la finalidad de motivarlos a seguir creciendo y sumando esfuerzos en lo laboral.

El secretario del Ayuntamiento de Cajeme, Ascensión López Duran, en representación del Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, felicitó a los reconocidos por su destacado desempeño, les agradeció por las actividades que realizan, mencionando que en los empleados descansa el progreso del país, del estado y en particular del municipio.

“No me cabe la menor duda que los que hoy son reconocidos, entre los trabajadores del año y el bimestre, son un ejemplo para sus compañeros en sus áreas de trabajo y así seguir atendiendo a la ciudadanía de la mejor manera y que esto se vea reflejado en el municipio”, señaló.

Matilde Lemus Fierros, secretaria general del SUTSAC, agradeció a la actual Administración Municipal por los esfuerzos que se realizan a través de Oficialía Mayor, Desarrollo Organizacional y todos los departamentos, además por ser empática con la clase trabajadora, subrayando las ganas de trabajar con los recursos que se tienen.

Por su parte el Oficial Mayor, Jesús Manuel León Félix, informó que se reconocieron a 43 personas como empleados destacados y 13 como empleados de año, no solamente sindicalizados sino también personal eventual, de base y trabajadores en general por algunos méritos en el ejercicio de sus funciones.

“El Ayuntamiento de Cajeme ofrece un servicio que se refleja en la comunidad y destacar a las personas que vienen, son puntuales y hacen la función lo mejor posible para la cual fueron contratadas, se convierte en merito especial “comentó.

Estuvieron presentes en la ceremonia, la Síndico Municipal, Elizabeth Espinoza Ayala; el Secretario de Imagen Urbana, Ovidio Villaseñor López; el Secretario de Desarrollo Social, Fausto Flores Guerrero; el Secretario de Desarrollo Económico, Fernando Durazo Picos; el titular del órgano de Control y Evaluación Gubernamental, José L. Guerra Beltrán; el Director de DIF Cajeme, Santiago López Meza y el Comandante de Bomberos, Víctor Raúl Montoya Moroyoqui.