Llega de nueva cuenta el agua potable al pozo dulce

HUATABAMPO.- Con la instalación de una bomba nueva y material de conducción, la comunidad del Pozo Dulce vuelve a tener agua potable en calidad y cantidad, motivos por los cuales se espera que los usuarios de ese lugar se motiven y paguen por el servicio, ya que el volver a restablecer todo tuvo un costo de 60 mil pesos.

Esto se dio a 15 días de una visita que hizo el presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas, a esa comunidad con la intención de platicar con sus habitantes y formar compromisos de colaboración y pago, lo cual trajo muy buenos resultados, ya que de la inversión total, la comunidad puso 19 mil pesos y el ayuntamiento 41 mil pesos.

“Ustedes son muy afortunados en contar con estas instalaciones completamente nuevas, el tanque elevado, bomba y tuberías, por lo que todo esto debe de motivarlos a organizarse y pagar por el servicio, tomarlo como lo que es, una prioridad, sin agua la vida se detiene y eso no lo podemos permitir”, comento el munícipe.

Asegurando que los volúmenes de agua que tiene el pozo son suficientes para abastecer a los domicilios de los 250 usuarios del servicio, siendo esto algo muy bueno, ya que la mayoría de los habitantes contará con el vital líquido y podrán realizar sus actividades con normalidad, además de evitar enfermedades.

Acompañado por personal de OOMAPASH, encabezados por el director, Francisco Monroy Badilla y el encargado de operaciones, Hilario Lam; así como Juan Manuel Duarte Valdez, presidente del comité del agua de la comunidad, quienes dieron una explicación de las condiciones que se tenían y hoy en día es cosa diferente.

“Estamos teniendo problemas con la cobranza del servicio del agua, hay gente que no quiere pagar y otra que no puede, ya estaremos viendo las estrategias a implementar para que esto no se vuelva a detener, porque el no tener el líquido vital no es bueno, además de que si hay personas que pagan a tiempo”, señalo Juan Manuel Valdez.

Por su parte, el director de OOMAPASH, Francisco Monroy, invito a los usuarios a colaborar entre todos para que el servicio siga funcionando y el agua fluyendo de forma normal, lo cual se logrará si se cuentan con los recursos necesarios y darle mantenimiento a los equipos.#EstamosTrabajando