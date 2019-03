Marea Brava

Compartir ! tweet





CESAR REYNOSO CONTRERAS es el nuevo presidente de Morena en Cajeme. …- Reynoso Contreras fue electo en una votación INTERNA de Delegados, los cuales suman 8,. Obteniendo 6 votos para lograr su triunfo y 2 votos para Manuel Gallego… FRANCISCO VEGA, era el favorito en esta contienda parta ocupar las oficinas de MORENA, pero nadie se acordó de él a la hora de emitir el sufragio…- El presidente del Movimiento Regeneración Nacional en Cajeme, dijo.

La Procuraduría General de la Republica (PGR) es la responsable de brindar la seguridad que tanto demanda LA PRENSA DE SONORA. Si bien es cierto que la FGJE también debe participar en las investigaciones de los tantos crímenes y atentados contra periodistas que se han venido dando por el estado. Que yo recuerde, solamente el caso de Hermosillo contra dos comunicadores quedó resuelto, pero eso no justifica.

El presidente del Movimiento Regeneración Nacional en Cajeme, dijo que una de sus prioridades es organizar la unidad del partido, porque todos perdieron el rumbo con el triunfo de MORENA por todo el país. “Hay que empezar a trabajar en la restructuración del partido con los 26 mil militantes con que cuenta este instituto político, el cual tiene las puertas abiertas para toda la ciudadanía que quiera registrarse con militante de MORENA”, EXPUSO …-

POR OTRA PARTE, La Procuraduría General de la Republica (PGR) es la responsable de brindar la seguridad que tanto demanda LA PRENSA DE SONORA. Si bien es cierto que la FGJE también debe participar en las investigaciones de los tantos crímenes y atentados contra periodistas que se han venido dando por el estado. Que yo recuerde, solamente el caso de Hermosillo contra dos comunicadores quedó resuelto, pero eso no justifica que se sigan presentando este tipo de atentados contra la Libertad de Expresión.

Desde el centro del país se deben tomar medidas para brindar la seguridad que tanto demandamos los que nos dedicamos a esta noble profesión, que es la de comunicar a la población en general los acontecimientos que se dan día a día…-

URGE QUE AMLO proponga ante el senado de la república y la cámara baja, acciones que con lleven a brindar la seguridad que tanto demandamos LOS PERIODISTAS DEL PAIS, DE SONORA Y DE CAJEME…………….-

¿Qué el Maloro Acosta anda enfadado con Manlio Fabio Beltrones?…- ¿Sera cierto?…- Ya ven que los ánimos políticos andan caldeados entre todos los actores políticos de Sonora?…- Se empiezan a reagrupar los grupos interesados en la aspiración política a la silla de Gobierno del Estado de Sonora para el 2021. Cuando menos ya saben que Ricardo Bours no participará como aspirante por el PRI, pero si lo hará por otra corriente política, a la cual se llevará a varios militantes priistas de hueso colorado que le han sido fiel en su carrera política. Que interesante será ver cuantos priistas serán los que renunciaran para seguirle en esta odisea de cambio de partido para poder lograr ser un aspirante más a la gubernatura de Sonora este 2021……………-

LA PERSONA CON DISCAPACIDAD QUE RESULTÓ AFECTADA EN INCENDIO por el Callejón Honduras entre Guerrero e Hidalgo el pasado domingo, está siendo apoyada por el DIF-Cajeme mismos que perdieron por completo sus pertenencias, por lo que se apoyará a Don Arnoldo y su esposa para recuperar su documentación. Además de brindarles colchonetas, cobijas, ropa, láminas, agua y puertas para la vivienda. De igual forma, el Voluntariado Varonil apoyará en la limpieza de la vivienda y se continuará apoyando a la familia, para mejorar su calidad de vida y procurar su bienestar en lo futuro………-

EL PRESIDENMTE DE LA NUEVA MESA DIRECTIVA Jesús Miguel Anzaldo Olea del DDRY, pidió el apoyo a los secretarios de Gobierno y Sagarhpa, así como a diputados locales y federales para que se resuelva la problemática de falta de recursos al sector primario. En representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y acompañado de Jorge Guzmán Nieves, secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Pompa Corella felicitó a los productores del Valle del Yaqui, al presidente saliente, Antonio Fornés Gastelum y al entrante, Jesús Miguel Anzaldo Olea, por todo lo logrado hasta el momento. El secretario de Gobierno, les aseguró que la gobernadora Claudia Pavlovich continuará gestionando mayor apoyo a los productores sonorenses y no bajará la guardia hasta tener una respuesta positiva en apoyo a los productores del campo……………-

SE ACABARON LAS PENSIONES ABUSIVAS DE ISSSTESON…- “Su monto sólo se calcula sobre todas las prestaciones por las que efectivamente se cotizó, en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora”, señala textualmente la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 40/2019 (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Luego de la publicación, emitida con fecha de este viernes 15 de marzo pasado, el director general de Isssteson, Pedro Ángel Contreras López, declaró que se terminan las pensiones abusivas que afectan las finanzas del Instituto, dando paso a pensiones justas… “Desaparece la amenaza financiera de al menos mil 523 millones de pesos en demandas, derivado de los más de mil 500 juicios en contra del Instituto”, dijo Contreras López…………….-

SON PRIORITARIAS LA REALIZACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CAJEME: OOMAPASC…- Para garantizar el suministro de agua potable por lo menos 15 años más, en las colonias del sur de Ciudad Obregón, es necesario que se realice la Rehabilitación de los filtros de la planta potabilizadora número 4, con una inversión que rebasa los $24 millones de pesos, beneficiando a 198 mil 211 habitantes, explicó su Director Administrativo Guillermo Patiño, por ello el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora autorizó para el Organismo, Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, la cantidad de 45 millones de pesos para la ejecución de obras hidráulicas y sanitarias que servirán para sanear, reponer, reconectar y restituir colectores de descarga sanitarias en la ciudad, que beneficiarán a más de la mitad de los habitantes… HAY VAMOS SALIENDO DEL PROBLEMA.

