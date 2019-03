Politica Regional

Compartir ! tweet





El lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia para celebrar la expropiación petrolera, evento desarrollado en la refinería de Tula, Hidalgo, y como detalle con mucha lectura está que no fueron invitados los líderes del sindicato petrolero que encabeza Carlos Romero Deschamps. A lo mejor algunos consideran que solo fue un desaire, pero otros seguro que le están buscando señales crípticas de que algo se cocina contra estos líderes encabezados por Romero Dechamps, pero que dicho sea de paso, dicen que andan limpiando oficinas y sus residencias privadas.

SE ACABA EL NEOLIBERALISMO.- Solamente en México pasan todas las cosas posibles y no posibles, aquí se resuelven todos los problemas por decreto y si es presidencial, más fregón todavía, la última, obvio es para los libros de texto gratuito, en palacio nacional el presidente Andrés Manuel López decretó este domingo la terminación del neoliberalismo en México.

“Se terminó con la pesadilla de la política neoliberal. Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal”. Atríncate, ahora, lo que sigue es la política postneoliberal.

¿En que consiste? Todavía no le vemos tren de aterrizaje, porque un día amanece verde y el otro morado, algunos lo ven nacionalista y otros populista, pero por lo pronto, más vale mandarle coronas al muertito.

PROTESTA DE PERIODISTAS.- Este lunes se registraron marchas y plantones de periodistas en diferentes partes del estado, en protesta y para exigir justicia por la muerte del compañero Santiago Barrroso, asesinado arteramente en San Luis Río Colorado.

En Hermosillo y en Ciudad Obregon,grupos de colegas encabezados por Rafael Cano Franco, presidente del Foro Nacional de Periodistas, se plantaron frente a palacio de gobierno y luego frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para exigir resultados de la investigación.

También para denunciar la situación en que laboran muchos colegas, sin la mínima protección, a pesar de las diferencias que hay en el gremio, en esta ocasión se pudo apreciar un poco de unidad, lo malo que tuvo que ser provocada por una tragedia, cuando debiera ser lo normal.

Pero lo importante es que ahí llegamos muchos a presentar nuestra indignación y nuestras exigencias de justicia, aqui en Obregón la protesta la encabezó el presidente de la APVY, Alejandro Robles Ruiz, y tambien el ex Srio. Gral., Eduardo Fores López. Ah, de cerca, observando, nuestro amigo, el fiscal David Chávez Barreda.

DAN LA CARA.- Cuando menos en palacio de gobierno los funcionarios estatales salieron a dar la cara para recibir, en primera instancia, el reclamo de los colegas y luego informar el avance de las investigaciones y las atenciones que se brindan a la familia de Santiago Barroso, quien también era maestros en dos universidades.

Hay que reconocer que se tuvo el tino de parte de Epifanio Salido y de Ivonne Andrade, directora de Comunicación Social, de atender a este grupo que se plantó esa mañana, y así como la Fiscalía General de Justicia resolvió el atentado contra Reynaldo López y Carlos Cota, esperemos que también lo haga en este crimen que tiene indignado al gremio y a la sociedad.

QUE PASO CON EL DINERO.- En otros temas, a través de mensajes en redes sociales y directamente a los espacios informativos, comienzan a aparecer los reclamos de los diferentes sectores sociales que se supone son beneficiados de los programas del nuevo gobierno federal, pero se quejan de que todavía no se ve un centavo.

Unos dicen que ya les están pagando, pero muchos dicen que no se ve nada claro, con todo y que prometieron que el dinero llegaría a partir del 1 de enero, esperemos que sea solo jinete y no vayan a capar la cochi, veremos si antes de que termine marzo chilla el sartén, pero mientras tanto, el “descoordinador” Bernabé Arana Rodriguez, desayuna a diario en el Vips.