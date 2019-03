¡En Sonora demandara penal y civilmente Jorge Morales al estado, a la FAS, al MP, al juez penal y a quien resulte responsable!

Compartir ! tweet





* Por el gran atropello judicial del que fue objeto ilegalmente al juzgarlo sin culpa

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Donde las cosas se pondrán al rojo vivo es en el estado de Sonora donde ya el ex jefe de prensa de Guillermo Padrés en la administración pasada panista anuncio con bombo y platillo que demandara civil y penalmente al estado de Sonora y a sus gobernantes principalmente a quienes dieron la orden de meterlo a la cárcel por un delito que jamás cometió.

Si así lo resolvió el tribunal colegiado federal donde libera de toda culpa Jorge Morales y le dice además a la fiscalía anticorrupción que no tenían facultades para juzgar ellos a Jorge Morales y además lo exoneraron de toda culpa, o sea que fue juzgado ilegalmente, estuvo 323 días en la cárcel inocentemente así lo dice el tribunal colegiado federal.

Y con ello da paso pues a que Jorge Morales demande penal y civilmente a quienes resulten responsables, porque está muy claro que Jorge es inocente y lo juzgaron sin facultades e ilegalmente, por ello y para sentar un gran precedente en Sonora y ya no sigan utilizando los aparatos gubernamentales para cobrar venganzas políticas y personales Jorge demandara civilmente y penalmente a quienes resulten responsables de haber hecho un juicio a sus gustos y sin facultades legales en contra de Jorge Morales.

El tribunal colegiado dijo que no se tenían facultades y lo declararon incompetente para el juicio de Jorge y sin embargo lo hizo, ahora el tribunal federal castigara a quien resulte responsable con la gran demanda que pondrá Jorge Morales, y si no al tiempo amigos lectores.