Se suma Salud Sonora a iniciativa internacional por la Seguridad del Paciente

Compartir ! tweet





* El objetivo es lograr la meta de “Cero Muertes Prevenibles en el año 2020”

Hermosillo, Sonora, marzo 17 de 2019.- Para mejorar e innovar en los procesos de atención médica en las unidades que conforman el sector salud en el estado, tanto públicas como privadas, la Secretaría de Salud se suma a la iniciativa internacional “Patient Safety Movement”.

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, resaltó que el Movimiento por la Seguridad del Paciente cuenta con 4 mil 700 organizaciones de salud en más de 40 países, iniciativa creada en 2013 en Estados Unidos que tiene por objetivo que sus afiliados logren la meta de “Cero Muertes Prevenibles en el año 2020”.

Para lograr la meta planteada, explicó que desde la dependencia estatal impulsan estrategias y generan acuerdos entre instituciones, a fin de implementar acciones que impacten de forma directa en la mejora de la atención de los pacientes sonorenses en toda la entidad.

“Estamos construyendo una alianza que involucra a los hospitales públicos y privados, pero sobre todo, a las personas que tienen contacto directo con los pacientes para que se unan a esta iniciativa internacional, que colabora con la Organización Mundial de la Salud y en México con diversas instituciones del sector”, puntualizó.

Clausen Iberri enfatizó que la afiliación a este organismo es gratuita, debido a que no tiene como su fin el lucro, ya que busca que se incorporen a este esfuerzo el mayor número de profesionales e instituciones de salud, donde un grupo de especialistas ayudará a mejorar en temas como la atención obstétrica, la prevención de infecciones dentro de los hospitales, el monitoreo de medicamentos, la salud mental, entre otros.

“La gobernadora ha sido muy enfática al pedirnos que redoblemos esfuerzos, que no bajemos la guardia, que hagamos lo que sea necesario para que las familias sonorenses tengan calidad y calidez en la atención médica; este proyecto en Sonora es un compromiso público para mejorar de manera continua la atención a través del estricto monitoreo de los protocolos para la seguridad”, señaló.

Clausen Iberri indicó que Sonora ha sido pionero a nivel nacional en la puesta en marcha de muchas políticas públicas y de estrategias y programas exitosos, por lo que al sumarse a este proyecto se da un paso firme para que las familias sonorenses reciban una atención digna y de calidad.

Por su parte, Javier Dávila Torres, presidente en México del Movimiento por la Seguridad del Paciente, felicitó al secretario de Salud por interesarse en formar parte de este movimiento porque los beneficiados son los sonorenses que se atienden en los hospitales públicos y privados del estado.

“Es la primera vez, hoy en Sonora, que veo que un directivo del más alto nivel convocó al líder del sindicato y en eso he insistido permanentemente, porque mientras la representación sindical no esté vinculada mano con mano con el representante de la autoridad, va a ser muy difícil que las cosas caminen, esta es la mejor manera de hacerlo y yo felicito al secretario por hacerlo”, refirió.

Presentes: Juan Córdova Cruz, presidente del Colegio Médico de Hermosillo A.C.; Mario Villalobos García, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 43; y osé Armando Ahued Ortega, ex secretario de Salud de la Ciudad de México.