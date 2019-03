TOMA PROTESTA ALCALDE MARISCAL ALVARADO A NUEVA MESA DIRECTIVA DE CANACO SERVYTUR CIUDAD OBREGÓN

Compartir ! tweet





“El Gobierno Municipal que me toca encabezar reitera el apoyo para que los proyectos de desarrollo y crecimiento de los agremiados a la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Obregón, sean una realidad y que la unión de esfuerzos entre organismos de la sociedad civil organizada y el Ayuntamiento, brinde los resultados que esperan los cajemenses”, manifestó el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, durante la Octogésima Novena Asamblea General Ordinaria de Canaco Servytur de Ciudad Obregón, en la que tomó protesta la nueva mesa directiva, donde se ratificó como Presidente de la misma a José de Jesús Nares Félix.

Ante la presencia de los ex Presidentes Municipales, Ricardo Bours Castelo y Manuel Barro Borgaro, y de ex Presidentes de la CANACO, el Presidente Municipal Mariscal Alvarado reconoció los logros obtenidos durante los tres años anteriores, y exhortó a la recién nombrada mesa directiva a no bajar el ritmo, sino que refuercen las iniciativas para atraer sinergias que incidan en un desarrollo optimó para Cajeme y la región sur de Sonora.

“Estamos empujando para lograr el mejoramiento y crecimiento de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, donde, en un proyecto planteado desde años atrás, se contempla convertirlo en un centro estratégico de carga; así como en la gestión ante el Gobierno del Estado para la concesión de inmuebles que beneficien el crecimiento económico de la región y la preservación de los sitios emblemáticos de Cajeme”, señaló Mariscal Alvarado.

Después de que el Presidente de la mesa directiva de Canaco Servytur Ciudad Obregón, José de Jesús Nares Félix hiciera la presentación de su plan de trabajo para el periodo 2019-2020, agradeció al munícipe por los apoyos brindados a la organización durante sus tres años anteriores de su gestión y confió que en la continuidad del respaldo institucional por parte del Ayuntamiento.

Presentes, el Vicepresidente de CONCANACO, Gerardo Valdivia; Martín Salazar Zazueta, Vicepresidente de CANACO Sonora y Tania Armenta Lozada, Tesorera de CANACO y el Subsecretario al Impulso de la Comercialización del Gobierno Estatal, Omar Guillén Partida; presidentes de los diferentes organismos empresariales, entre otros.