Marea Brava

TODOS ASOMBRADOS POR LA FALTA DE RESPETO…- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), enfocada en sacar la investigación de los ataques y homicidios contra los elementos de la AMIC. La investigación tiene elementos directos y se trabaja en dos líneas básicas para las indagatorias, el entorno a las relaciones familiares de los elementos, así como el desempeño en su trabajo, para dar con los presuntos responsables, afirmó la Lic. Claudia Indira Contreras Córdoba.

ESTO ESTA BUENO…- ORGANISMOS EMPRESARIALES respaldan inversiones para el Oomapasc. Y que bueno, pues es lo que hace falta para sacar del hoyo a este organismo, al mostrar su apoyo al Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, a través de una carta en donde señalan las necesidades que tiene el municipio en temas de conducción de agua, drenaje sanitario y la suficiencia de potabilización del vital líquido.

El compromiso es dar con los presuntos responsables de este doble crimen que dejó sin palabras a todas las corporaciones policiacas del estado de Sonora…………- POR OTRO LADO….-

CAJEME YA CUENTA CON MÉDICOS CERTIFICADORES, Y jueces calificadores más capacitados…- Sobre este tema, el Director de Salud Municipal, en representación del Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, dice que se implementó el curso de Capacitación Permanente para la Profesionalización y Certificación dirigida a once Médicos y diez Jueces responsables de los diferentes turnos. Con esto se evitaran malos señalamientos por la falta de capacidad profesional en la materia, pues antes, el Medico decía: Este viene hasta las greñas. Y ya con eso el individuo entraba a celdas preventivas. Ahora las cosas serán distintas, pues habrá de auscultarlo minuciosamente para evitar este tipo de errores y no ser causa de críticas por redes sociales…-

METIAN AL BOTE A PERSONAS CON DIABETES, y los médicos decían que iban hasta las greñas. Los síntomas de estos enfermos son similares a los drogadictos y borrachos…- YA NO HABRA ERRORES…………- ESTO ESTA BUENO…- ORGANISMOS EMPRESARIALES respaldan inversiones para el Oomapasc. Y que bueno, pues es lo que hace falta para sacar del hoyo a este organismo, al mostrar su apoyo al Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, a través de una carta en donde señalan las necesidades que tiene el municipio en temas de conducción de agua, drenaje sanitario y la suficiencia de potabilización del vital líquido…-

Estos organismos argumentan que en los últimos años no se ha llevado a cabo ninguna acción relevante para modernizar y dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica y sanitaria, por ello exponen un listado de obras prioritarias para asegurar el funcionamiento de los servicios básicos y el crecimiento ordenado de Ciudad Obregón….-

LA SUMA ES LA FUERZA…- POR SU PARTE, la senadora Sylvana Beltrones dice que la SHCP apruebe convenio de apoyo a tarifa 1F en Sonora. No se equivoca al solicitar este apoyo para los sonorenses, pues no olvidemos que vivimos en un estado con bastante calor y se ocupa esta tarifa para poder sobrevivir las inclemencias del calor que se avecina. La senadora Beltrones dio cuenta de la necesidad en Sonora de que los hogares cuenten con este subsidio, toda vez que se encuentra en los rangos de temperaturas máximas arriba del promedio de los 33 grados centígrados, obteniendo incluso mediciones arriba de los 50 grados.

Además hizo notar que los 64 municipios sonorenses que no cuentan con la tarifa 1F de manera ordinaria, requieren del apoyo que se otorga con la firma del convenio, por lo que urgió a que se formalice antes de que inicie la temporada de calor de los meses de junio y julio…- OJALA SE LOGRE, PORQUE SI NO, TODOS SUFRIREMOS CALOR………………-

SONORA ES FUERTE, y ha logrado consolidar su empuje económico, con la permanente generación de empleos, que durante el primer bimestre de este año alcanzó las 15 mil 970 nuevas plazas laborales. Esto gracias a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien manifestó su satisfacción de que Sonora destaque en la República Mexicana en generación de empleos, derivado del trabajo de promoción y la confianza que tienen los inversionistas en el estado, dada las condiciones de certeza laboral y jurídica…- MIS RESPETOS PARA ESTA GRAN MUJER………..-

