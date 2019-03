POR TRABAJOS DE SCT SE SUSPENDERÁ EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DEL SUR

Compartir ! tweet





Con la finalidad de que queden concluidos los trabajos que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la modernización de la Carretera Internacional, salida sur de Ciudad Obregón, que permitirán el desfogue del tráfico que actualmente se aglomera en ese sector y darán una mayor viabilidad, este viernes por la noche se iniciará la conexión a línea de agua potableen la calle 200 y Jalisco, y 200 y Sufragio.

Por lo tanto, Oomapasc de Cajeme cerrará válvulas de las líneas de agua de la planta potabilizadora número 3 y 4, durante la tarde de este viernes 15 de marzo, por lo que los habitantes del sector que comprende de la calle 200 al sur y desde la calle Kino al Oriente, se quedarán sin el servicio de agua potable en el transcurso de la noche del mismo viernes, al igual que sábado 16 y se restablecerá de forma paulatina el durante el transcurso del domingo 17 de marzo.

Fructuoso Méndez Valenzuela, Director Técnico del Organismo, dio a conocer que la suspensión del servicio se debe estrictamente atrabajos que realizará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la modernización de la carretera internacional salida sur de ciudad Obregón.

“Oomapasc será supervisor de estas obras, tendrá personal en el sitio donde se hará la conexión a línea de 30 pulgadas de asbesto-cemento, de ser necesario nuestra intervención se hará con la finalidad de que no se extienda el periodo de tiempo de los trabajos”, enfatizó.

Agregó que, para no afectar en mayor medida a los usuarios, se trabajará en coordinación con servicios públicos para enviar pipas con agua a las colonias sin servicio.

Además, pidió almacenar suficiente agua en botes, garrafones y tambos, para que cuenten con el vital líquido.

Explicó que, debido a la magnitud de los trabajos, el sector de la calle 200 al norte, desde la Kino al poniente, permanecerán con baja presión en sus domicilios, en este sector, es muy probable que el agua no suba a las casas de dos plantas.

Para más información, estará a su disposición la línea 073, así como a través de WhatsApp al celular 6442062000 y las redes sociales oficiales facebook/oomapascajeme y twitter @oomapascajeme.

VIERNES 15 POR LA NOCHE, SÁBADO 16 Y DOMINGO 17 DE MARZO:

COLONIAS SIN SERVICIO DE AGUA:

MUNICIPIO LIBRE, MIRAVALLE, LAS CAMPANAS, AMPLIACIÓN MIRAVALLE, SAN ANSELMO, LAS MISIÓNES, 1 DE MAYO, SANTA CECILIA, SOSTENES VALENZUELA,PRIMAVERA, SAN RAFAEL, MISIÓN SAN JAVIER, HACIENDAS DEL SOL, MISIÓN DEL SOL 1, PASEO ALAMEDA, FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL REAL 1 ETAPA, FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL REAL 2 ETAPA, VILLAS DEL TRIGO, VALLE VERDE, VILLA FONTANA, VALLE DORADO, JARDINESDEL VALLE, VILLAS DEL CORTES, EL RODEO, KINO, SONORA, NUEVA PALMIRA, MÁXIMILIANO R. LÓPEZ, LA FLORESTA, SONORA, AVES DEL CASTILLO, ÁLVARO OBREGÓN, ROBLES DEL CASTILLO INDIVIDUALISTA, MÉXICO, PALMA REAL, FRACCIONAMIENTO SAN GABRIEL, PRADERA BONITA, LOS HORIZONTES, ROBLES DEL CASTILLO COLECTIVO, LOS PRESIDENTES, EPERANZA TIZNADO, CUAUTÉMOC CÁRDENAS, LOS ENCINOS, CUENCA REAL, RUSO VOGEL, VILLAS DEL REAL, QUINTA REAL, LUIS ECHEVERRÍA, RINCÓN DEL VALLE, SOCHILOA, CONSTITUCIÓN, FAUSTINO FÉLIX, CORTINAS, CAMPESTRE, LA REFORMA, HACIENDA REAL, LAS FLORES.

COLONIAS CON BAJA PRESIÓN:

VIERNES 15 POR LA NOCHE, SABADO 16 Y DOMINGO 17 DE MARZO:

VILLA ITSON

VILLA CALIFORNIA

VILLAS DEL NAINARI

CENTRO

ZONA NORTE

EL CAMPANARIO

LAS HACIENDAS

CAJEME

BELTRONES

LINDA VISTA

BENITO JUÁREZ