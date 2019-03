Motiva Gobernadora a niñas a alcanzar sus sueños

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, marzo 10 de 2019.- Cuando una persona es disciplinada y trabaja fuertemente, puede alcanzar todos sus sueños sin importar los obstáculos que pudieran presentarse en el camino, manifestó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano a un grupo de 20 alumnas que conforman el programa #NiñasHoy de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), que busca impulsar su desarrollo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la mandataria estatal se reunió con las #NiñasHoy de diferentes planteles escolares de Hermosillo, a quienes respondió cada una de las preguntas que le hicieron referentes a educación, empoderamiento de la mujer, contenidos en redes sociales, y su experiencia para llegar a ser gobernadora.

“Cuando eres disciplinada, cuando te esfuerzas todos los días, cuando eres perseverante en las cosas, siempre alcanzas lo que quieres, y por eso me gustaría ver a muchas de ustedes que fueran astronautas, ingenieras en mecatrónica, doctoras, muchas otras profesiones que nuestra vida lo requiere, nuestra vida social y espero que ustedes alcancen sus sueños y las metas”, señaló.

Devani Astrid Beltrán Contreras, niña con debilidad visual, quien se sentó junto a la gobernadora Pavlovich, le preguntó a la mandataria si ella también podía llegar a ser gobernadora algún día.

“¿Qué es lo más importante que una niña como yo tiene que hacer para ser gobernadora como usted?”, le preguntó Devani.

La titular del Ejecutivo en Sonora le respondió que ella ya tiene todo lo necesario para llegar tan lejos como quiera, y la conminó a seguir preparándose en sus estudios y a no rendirse ante cualquier obstáculo que se le pudiera presentar.

“Lo más importante es lo que tú tienes: carácter, perseverancia, amor por lo que haces, no te canses de soñar y de pensar que todos podemos alcanzar nuestros sueños, nunca te rindas aunque un obstáculo que puedas tener, porque los obstáculos todos los podemos tener, pero hay que ser valientes y ser perseverantes, y estoy segura que puedes ser gobernadora como lo soy yo”, le aseguró.

José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura, acompañado por Sandra Urbalejo Valenzuela, titular de la Unidad de Igualdad de Género de la SEC, dijo que las niñas pueden tener en la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano un ejemplo de qué tan alto pueden llegar si se esmeran en todo lo que se propongan.

“En Sonora tienen ustedes un gran ejemplo de lo que las mujeres pueden lograr y lo tienen aquí presente, que es la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, ustedes deben establecer metas y sueños tan grandes como su imaginación les dé, no hay límites en lo que ustedes puedan soñar”, resaltó.

El programa #NiñasHoy de la SEC busca reducir la brecha entre lo que quieren y pueden ser las niñas de hoy, que serán las mujeres del futuro.

Al término del encuentro, las niñas del programa #NiñasHoy recibieron un estímulo económico, un libro y un cuaderno para apoyarse en sus estudios.