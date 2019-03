AVANZA CAJEME AL 100 CON CALLEJÓN CULTURAL DE LA MUJER

Compartir ! tweet





Se suma callejón del Empoderamiento a los callejones Bunka y de la Inclusión

Con la inauguración del callejón de La Mujer, callejón del Empoderamiento, las autoridades municipales mantienen en marcha el proceso de transformación urbana para llevar al municipio a convertirse en un Cajeme al 100 rumbo al Centenario, mismo que, entre otras obras urbanas y de carácter social, contempla el rescate y la resignificación artística de cien callejones.

Antes de arribar al sitio donde se efectúo el corte inaugural de listón, el Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, acompañado por su esposa Margarita Vélez de Mariscal, Presidenta de DIF Cajeme, encabezó una caminata con motivo del Día Internacional de la Mujer, misma que inició en Palacio Municipal y concluyó a la entrada del recién intervenido callejón cultural.

Ahí fueron recibidos por el coordinador del rescate del callejón Colombia, Rafael Evans, así como por funcionarios municipales, donde el Alcalde y su esposa agradecieron a los colectivos culturales y organismos de la sociedad civil que embellecieron este lugar, a los vecinos y comerciantes comprometidos en mantenerlo funcional y a los empresarios que apoyaron con material para hacer posible la culminación de este proyecto artístico.

Al concluir el recorrido por el callejón Colombia, desde la calle Zaragoza a la Galeana, el Presidente Municipal reconoció la labor conjunta que realizan los jóvenes creadores para marcar el rumbo hacia la instauración de la paz en el municipio.

“A todas las organizaciones de la sociedad civil que están sumadas en este importante programa, en este movimiento por rescatar los espacios públicos y no sólo pintarlos, no sólo limpiarlos, no sólo establecer estrategias para iluminarlos y mantener una mejor vigilancia, sino para darles contenido y que la propia comunidad, nuestros jóvenes se estén apropiando de estos espacios para poder proyectar un nuevo estilo de vida en Cajeme”, señaló el Alcalde Mariscal Alvarado.

El Diputado Federal, Gerardo Fernández Noroña, felicitó la iniciativa del Alcalde, la administración municipal y la sociedad cajemense, por unirse en el rescate de los callejones.

Después de entregar un reconocimiento público a cada uno de los que intervinieron con arte y rehabilitaron la imagen de este tramo del callejón Colombia, el Presidente y la Primera Dama, disfrutaron de bailables y cuadros artísticos escenificados por grupos locales.

Acompañaron al Presidente Municipal, el Diputado Federal, Marcos Carvajal; la Directora del Instituto Cajemense de la Mujer, Brianda Mancillas Balderrama; el Secretario de Imagen Urbana, Ovidio Villaseñor López; el Secretario de Desarrollo Urbano, José Carlos Galindo Gutiérrez y el Secretario de Desarrollo Social, Fausto Flores Guerrero.