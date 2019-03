Encabeza alcalde Lunes Cívico Primaria Lázaro Cárdenas de Buaysiacobe

Compartir ! tweet





Inaugura Programa “Ver bien para Aprender mejor” en la escuela primaria apoyando a niños con problemas visuales.

Etchojoa, Sonora. Lunes 04 de Marzo.- Con el propósito de fortalecer los valores cívicos en las escuelas del municipio el alcalde Lic. Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela encabeza el Lunes Cívico en la escuela Primaria Lázaro Cárdenas y el Jardín de Niños “La casita mejor” de la comunidad de Buaysiacobe acompañado de su equipo de trabajo y regidores del H. Ayuntamiento, también lo acompañó el Lic. Axel Omar Salas Hernández Delegado de los Servicios Regionales de la SEC, Lic. Luis Carlos Molina Vega encargado de la fundación “Ver bien para aprender mejor”.

Fue en la escuela primaria Lázaro Cárdenas donde se dio inicio al programa “Ver bien para aprender Mejor” con el propósito de atender a los niños con problemas visuales, detectándolos y beneficiándolos con lentes graduados totalmente gratuitos y puedan seguir estudiando y evitar así que los problemas visuales no sean un factor para la deserción de muchos de los estudiantes.

“Agradezco a los papás y directores por este esfuerzo de estar aquí en donde estamos empeñados en hacer las cosas bien, pero necesitamos de ustedes, no nos dejen solos sabemos que es una tarea difícil pero no imposible y hoy damos inicio a un programa que resultará de gran ayuda para muchas de las familias que no cuentan con la solvencia económica, pero hoy, gracias la fundación altruista que trae este programa “Ver bien para aprender mejor” serán ustedes quien los aprovechen de la mejor manera…dijo el alcalde.

El alcalde invitó a seguir trabajando de la mano y en coordinación con el Ayuntamiento para solventar las necesidades que aquejan a las escuelas, pues solo así de manera coordinada se verá reflejado el desarrollo en la calidad de enseñanza de los alumnos.

El Coordinador de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación y Cultura Áxel Omar Salas Hernández agradeció la invitación a este emotivo evento y manifestó estar al pendiente de las necesidades de cada una de la escuelas del municipio y reiteró el trabajo colaborativo entre ayuntamiento y SEC para que a las escuelas de Etchojoa cuentes con una mejor infraestructura pero sobre todo, una mejor calidad en le educación.