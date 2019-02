Aumenta Isssteson sesiones de hemodiálisis en Navojoa

Compartir ! tweet





* Suma también estudios de mamografía con equipo propio

Navojoa, Sonora; febrero 25 de 2019.- Isssteson incrementó de tres a cinco días por semana el servicio de hemodiálisis en el sur de Sonora, sumando más de 300 tratamientos al mes en la misma Policlínica Siglo XXI del Instituto en Navojoa.

Además, gracias a la eficiencia en las finanzas y planeación de los servicios médicos, se cuenta con un nuevo y moderno equipo de mastografía que ofrece entre 80 y 100 estudios mensuales en la misma ciudad.

Se trata de dos servicios que para recibirlos, los afiliados de Isssteson en las ciudades de Álamos, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez, así como de poblaciones aledañas en el sur de Sonora, tenían que trasladarse hasta Hermosillo o Ciudad Obregón, o bien recibían la atención de forma subrogada.

El servicio de hemodiálisis en Navojoa cumple ya un año de trabajo con el apoyo de enfermeras y un médico nefrólogo responsable del área que atienden de lunes a viernes con un promedio de 10 sesiones diarias y la operación de tres máquinas modernas.

Ambos servicios benefician a poco más de 18 mil derechohabientes en el sur de Sonora, facilitando la atención con rapidez y calidad, con resultados inmediatos y confiables, además de generar ahorros a Isssteson.

Así lo atestiguaron derechohabientes del Instituto, quienes expresaron su satisfacción al contar con los servicios en la policlínica Siglo XXI.

“Yo me iba a las dos de la mañana a Obregón, ahora me vengo aquí a las seis de la mañana”, expresó la señora Yolanda Rochín Armenta, quien lleva su tratamiento de hemodiálisis en Navojoa.

“De hecho gracias a Isssteson porque pues nos han tratado muy bien gracias a Dios y estamos a gusto aquí ya, sin andar yendo y viniendo lejos, pues aquí estamos cerquita”, agregó.

Así mismo, el señor Víctor Martín Arce Alcántar, quien también acude a recibir dos veces por semana su sesión de hemodiálisis, reconoció lo práctico que ha sido tener este equipo en Navojoa.

“Con la hemodiálisis aquí en Navojoa pues para todos nos pone más fácil pues, gracias a Dios que el Isssteson tuvo a bien a la mejor hacer esta inversión aquí para que los derechohabientes aquí en Navojoa no estuviéramos viajando a Ciudad Obregón”, comentó Arce Alcántar.

En el caso del servicio de mastografía que Isssteson ofrece desde hace ocho meses en dicha ciudad para beneficio de derechohabientes del sur de Sonora, la maestra jubilada Inés María Torres Peraza reconoció el esfuerzo y eficiencia.

“La verdad, es muy cómodo y contar con un aparato nuevo, muy potente, yo me hice mi mamografía en el mes de noviembre y excelente, está una persona calificada, una mujer que te da más confianza”, manifestó la señora Torres Peraza.