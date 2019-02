ALCALDE TOMA PROTESTA A ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL OOMAPASC

Compartir ! tweet





* Martin Rivera Ramos es nombrado encargado de despacho en Oomapasc, en espera de ratificación en la próxima Junta de Gobierno

En junta de Gobierno Ordinaria del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), el Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado tomó protesta a Martin Arturo Rivera Ramos como encargado de Despacho de la Dirección General del Oomapasc.

Luego de la renuncia voluntaria al cargo, por parte de Rodrigo González Enríquez, los integrantes de la Junta de Gobierno emitieron su voto unánime para que Rivera Ramos dirija de manera provisional las acciones y programas del Organismo Operador, en tanto que pudiera ser ratificado en la próxima sesión de este consejo de la paramunicipal.

“Agradezco el trabajo realizado por el ahora ex Director General del Oomapasc, Rodrigo González, él comprendió que la política de la presente administración no es asunto de personas, sino de un proyecto que tiene una dinámica en búsqueda de resultados para el bienestar de la ciudadanía; por lo que hoy damos la bienvenida a quien venía desempeñándose como Director de Servicios Públicos para que asuma la responsabilidad del Organismo Operador, de manera provisional hasta nuevo acuerdo de la Junta de Gobierno”, manifestó el Presidente Municipal.

Luego de la toma de protesta, el ahora Encargado de Despacho, Martín Arturo Rivera Ramos, agradeció al Alcalde Mariscal Alvarado y a la Junta de Gobierno por la confianza depositada en su persona, además se comprometió a trabajar en equipo para rendir buenas cuentas y mejorar el servicio a los usuarios del Oomapas de Cajeme.

“Trabajaré responsablemente durante el tiempo que tenga el cargo, para darle al Organismo Operador un rostro amable, sensible ante la demanda de la gente, sobre todo de los más vulnerables, además de que el trabajo se refleje en la eficiencia y la eficacia para bajar el tiempo en la solución de la problemática en el sistema de la red de agua potable y drenaje sanitario, sin descuidar la gestión para lograr soluciones de fondo con modernización y ampliación de la red”, mencionó Rivera Ramos.

Durante la sesión también se tomó protesta a Erick Alan Casillas Coss y a Jorge Hugo Valenzuela Higuera, como Director Jurídico y Director del Órgano de Control Interno del Oomapasc, respectivamente, en el entendido de que los anteriores titulares de estos cargos habían presentado su renuncia voluntaria.

Participaron, Javier Estrella Castillo, Presidente del Consejo Consultivo del Oomapas de Cajeme; Laureano Amaro Guerra, Comisario Ciudadano; Mario Rafael Arce Rojo, en representación del Director del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Acosta Rodríguez; Mario Alberto Merino Díaz, en representación de Sergio Ávila Ceceña, Vocal Ejecutivo de la Comisión Nacional del Agua; José Carlos Galindo Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Urbano y Guillermo Patiño Fierro, Director Administrativo del Oomapasc.