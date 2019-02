¡En Cajeme recomiendan al alcalde ser muy cuidadoso, cauteloso e inteligente para la toma de decisiones, y no caer en la trampa de sus adversarios!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y en Cajeme las cosas están tomando ya otra gran dimensión de las cuestiones políticas pues ya casi a 6 meses de haber tomado posesión el alcalde Sergio Mariscal ya empezaron las SANCADILLAS Y TRAMPAS POLITICAS MAQUIAVELICAS MANEJADAS en contra del presidente municipal, se dice que pudiera ser el fuego amigo quien este provocando que el alcalde reaccione de esa manera tronante y a como es el de impulsivo y no permitir que nadie esté por encima de él pues no faltó quien lo conozca bien y está haciendo caer en la famosa trampa divide y vencerás.

Los intereses políticos y económicos de muchísimos están echando toda la carne al asador para que Mariscal reaccione corra y cese a quien supuestamente no está en su barco como dice el propio alcalde de Cajeme, por todo ello hay muchísimas voces de peso político en Cajeme que le recomiendan al señor presidente municipal QUE SE TRANQUILICE, QUE SEA MAS CUIDADOSO, QUE SEA MAS CAUTELOSO E INTELIGENTE a la hora de tomar decisiones, porque una gran pifia política podría acabar con su bonita carrera política dentro del partido que lo cobijo para que fuera alcalde de MORENA, porque él sabe perfectamente bien que dentro de su partido está el meollo del asunto, el gran fuego amigo pudiera estarlo golpeando por debajo de cuerda y asesorándolo mal para que pierda los estribos como suele hacerlo el alcalde y así en un momento de coraje tomar decisiones que le pudieran afectar muchísimo en el futuro.

Él sabe que Cajeme es la cuidad más grillera del mundo, además de los muchísimos intereses de grupos muy manejables por el dinero y los poderosos que tienen lana es muy fácil comprar a los políticos y hacerlos como les dé la gana y hasta dar el abrazo de Acatempan, si por un lado darle toda la suave al presidente municipal y acá a escondidas tramar su caída por medio de decisiones erróneas y mal pensadas al arrebato del coraje y el poder.

Por ello ojala que el alcalde Don Sergio Mariscal Alvarado tome muy en cuenta las recomendaciones que le hacen reconocidos políticos de gran peso y no caiga en el jueguito maquiavélico de sus adversarios tapados, que de esos hay muchos en el ayuntamiento, así que Don Sergio tranquilícese sea más cauteloso, más cuidadoso y más inteligente eso le dicen sus amigos, y si no al tiempo amigos lectores.