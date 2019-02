Politica Regional

Compartir ! tweet





El que está demostrando colmillo retorcido el ahora expanista Francisco García Gámez, porque anda vendiendo caro su amor. Se la ha dejado ver con aspirantes al 21. Ya estuvo con Ricardo Bours Castelo y Toño Astiazarán. Pero ahora en la semana se dejó ver con Ernesto Gándara, quien ya le soltó la rienda al caballo blanco… Dice Pancho que estas reuniones es para fortalecer a su Grupo G, y obvio son con los que tienen alguna posibilidad, primero de ser y luego de ganar… Seguramente pronto lo veremos con Arturo Bours, quien al parecer le entró el gusanito de la grilla electoral… Los asesores de Morena en el Congreso del Estado tendrán que esperar un poco más para poder disfrutar de hueso legislativo, porque el Tribunal de Justicia Administrativa le dio palo a la demanda que la legislatura morenista interpuso para poder remover a los funcionarios del Congreso…

En Tamaulipas las empresas ya comienzan a padecer el modelo de sindicalismo que habrá en este sexenio. Por lo pronto, en Michoacán ya lo vivieron y lo sufrieron con el vuelo que se le dio a la CNTE para que bloqueara vías de ferrocarril y provocara millones de pesos en pérdidas. ¿ Y qué pasó? Nada, al contrario, hasta les les pagaron salarios caídos.

En pocas palabras, les financiaron sus desmanes.

Ahora en el otro extremo del país en donde dicen apareció gente de Napoleón Gómez Urrutia, grupos “sindicalistas” están provocando bloqueos y cierres de empresas exigiendo prestaciones absurdas. Pero parece que algunas empresas no van a aguantarles estas extorsiones aunque tengan el apoyo del gobierno federal, como pasó ya con la planta Coca Cola de Matamoros, que simplemente cerraron y se fueron. ¿Y los empleos? Ahí se ven.

MALOS MENSAJES.- Todos estos son pésimos mensajes que se envían a las empresas y empresarios, porque en lugar de garantizar seguridad y un buen clima laboral, parece que los inversionistas han sido declarados enemigos de la patria. Ah, y pobre del que se queje o reclame, porque de inmediato es señalado como parte de la mafia del poder o de los conservadores que le torcieron el cuello a las instituciones.

Sin duda que este es un mal consejo que le dan al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en lugar de conciliar lo están forzando a que haga lo que Luis Echeverría, provoque una guerra entre mexicanos y termine el país confrontado. Creemos que

ese no es el camino.

EN EL TOP DIEZ.- De acuerdo a un ejercicio a través de Facebook para saber quienes son los diez personajes más conocidos de la política mexicana en el gabinete de López Obrador, el sonorense Alfonso Durazo quedó en el lugar nueve. Debajo de Marcelo Ebrard. En primeros sitios aparece Tatiana Clouthier.

Interesante ver como en un par de meses el nombre Durazo ya comienza a ser familiar para la población. Claro, no está precisamente en una posición descansada, por el contrario, anda caminando sobre el filo de la navaja y al primer resbalón, ufffa. Pero si logra hacer un buen papel tendrá dos caminos: uno, para el 2024 que se ve lejos.

Y además podría tener de adversario al propio Kalimán. El otro más cerca y más factible, que es el 2021. Y ahora puede dar otro salto más si logra que se apruebe en el Senado la Guardia Nacional, que parecía atorada. Hay temor de que esa policia resulte como la temida y represiva Guardia Nacional de Nicolás Maduro.

MÁS ARRANCONES.- A propósito de arrancones, el que está demostrando colmillo retorcido el ahora expanista Francisco García Gámez, porque anda vendiendo caro su amor. Se la ha dejado ver con aspirantes al 21. Ya estuvo con Ricardo Bours Castelo y Toño Astiazarán. Pero ahora en la semana se dejó ver con Ernesto Gándara, quien ya le soltó la rienda al caballo blanco.

Dice Pancho que estas reuniones es para fortalecer a su Grupo G, y obvio son con los que tienen alguna posibilidad, primero de ser y luego de ganar. Seguramente pronto lo veremos con Arturo Bours Grifthing, quien al parecer le entró el gusanito de la grilla electoral. Por cierto, Arturo comparecio este lunes ante el Juzgado II de Distrito Oral aportando pruebas contra un tal Licenciado Rendón, preso por presuntos desfalcos a las empresas del senador.

Bueno, cuando menos dicen que eso se medio observó ahora que inauguró su oficina de enlace en la capital. Pero para mí que esto está como las lluvias de verano, de que se vienen, ya no paran y cada vez van a estar más tupidas.

AL FRENTE RUSO.- Caray, se ve que alguien anda haciendo maldades, porque dicen que acaban de enviar a dos sonorenses al frente ruso. A Siria o Vietnam, como les apetezca. El caso es que acaban de nombrar como delegados a Héctor Larios, por el PAN, y Gilberto Gutiérrez Sánchez, por el PRI en Puebla. En donde Morena está arrasando y sin tener candidato.

Al parecer alguien maloso los manda al sacrificio, porque va a estar en chino que puedan sacar este juego. Tienen caja llena, sin out y bateando Héctor Espino. Algunos piensan que puede darse el milagro, pero la mayoría dicen que ni aunque vayan a bailar quebradita a Chalma esa gubernatura se la va a llevar Morena y con mucha ventaja. Pero bueno, también se debe considerar méritos el tener que aguantar este tsunami poblano.

DIGANLE QUE NO.- A esa pelota. Bueno, pues los asesores de Morena en el Congreso del Estado tendrán que esperar un poco más para poder disfrutar de hueso legislativo, porque el Tribunal de Justicia Administrativa le dio palo a la demanda que la legislatura morenista interpuso para poder remover a los funcionarios del Congreso. Ya lo habían intentado cuando recién entraron pero les falló por falta de consenso con otras fuerzas legislativas.

Luego llevaron el pleito a los tribunales locales y acaban de perder otro round. Ahora seguramente irán a buscar la instancia federal. Por lo pronto se quedaron con las ganas, aunque hay que recordar que este juego no se acaba hasta que se acaba. Y todavía le falta mucho a la actual legislatura.

PATADAS CON SANSON.- Bueno, ya son varios los que se dieron cuenta del riesgo que hay cuando se meten a las patadas con Sansón. Esto por aquellos que han tenido el valor o el atrevimiento de enfrentar al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando lanza acusaciones a diestra y siniestra en sus conferencias de prensa mañanera.