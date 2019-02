“Sumisa, CPA a AMLO”: Munro

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora.- La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano demuestra por una parte falta de compromiso con Sonora y por otra una sumisión al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador por el tema presupuestal, “a base de que si te portas bien te doy si no te portas bien no te doy”.

El presidente estatal del PAN Sonora, Ernesto Munro Palacio, estableció que “lo que sí la gobernadora ha mostrado apatía o buscando llevar una relación si tú quieres de sumisión, eso lo puedo decir abiertamente, con el Gobierno Federal”.

Agregó que Pavlovich Arellano “no ha asumido su papel de líder del Estado para defender a los Ayuntamientos, que son sus Ayuntamientos, porque son de ella, ella es la gobernadora, para defender a las mujeres de Sonora, a los padres de familia de Sonora, porque son sus gobernados, ella es la gobernadora aunque no hayan votado todos por ella”.

Sobre el tema de la niña en el hospital de Magdalena, expresó que “lo que yo siento que la gobernadora ya tenía ese viaje programado, el asunto del hospital salió cuando ella ya estaba afuera, no la estoy defendiendo, estoy siendo justo”

Munro Palacio dijo que “ella ya está allá, lo que sí es cierto es que ella tiene que darle más dinero a la salud, tiene que reducir el gasto corriente que se gasta en tonterías, es la palabra”.

Planteó que “y sí, asignarle más a seguridad, a salud y al tema ahora, las estancias infantiles, se tiene que en ese tipo de cosas yo creo que la gobernadora está ausente por llevarla bien y aquí no se trata de llevarla bien con otra entidad, con otro gobierno, sino con los sonorenses”.

Lo anterior “porque a ella la eligió una mayoría para gobernarnos a todos, ella es mí gobernadora aunque yo no haya votado por ella y lo asumo así, igual Andrés Manuel, es el

presidente de todos los mexicanos”.

Al respecto, señaló que López Obrador “es como un papá todo autoritario que le gusta dar cinturonazos a cualquiera que se le ocurre y a no darle ´su domingo´ a cualquiera que se le ocurre y a tener el control de todos los Poderes, como ya logró el del Congreso, el del Senado y quiere lograr el del otro Poder que es el Judicial”.

Indicó que "ya controló el Legislativo, tiene controlados a los Ejecutivos de los Estados, a los gobernadores a base de que si te portas bien te doy si no te portas bien no te doy y ahora está haciendo esto, está haciendo campaña al Poder Judicial".