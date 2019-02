Marea Brava

Compartir ! tweet





MIS RESPETOS PARA SEDENA-MARINA-FGJE-PGR Y LA SSPM DE CAJEME. En los tiempos actuales que estamos vivimos hoy en día, se torna difícil el desarrollo de nuestro país, ya que la inseguridad que se vive ha sido el factor que se interpone ante la sociedad mexicana, para contrarrestar el avance que se requiere para mejorar la clase de vida que todos queremos, por ello, mis respetos por el arduo trabajo que viene presentando en Cajeme, el Alcalde Sergio Pablos Mariscal Alvarado, en coordinación de nuestra primera autoridad del Estado Lic. Claudia Pavlovich Arellano, quienes a solitud propia y por exigencias de la sociedad, continúan manteniendo reuniones de trabajo con SEDENA-MARINA-FGJE-PGR Y DE LA SSPM de los 72 municipios del Estado de Sonora. Nuestras autoridades se mantienen firmes en el combate contra la DELINCUENCIA ORGANIZADA.

Es preocupante lo que se vive en nuestro país, estado y municipios, pues la alta incidencia en ejecuciones entre grupos delictivos que se pelean el control der las plazas, ahuyenta a la inversión que requerimos para seguir avanzando………….-

EN POLITICA EL PRI anuncia en Sonora su nuevo programa de Gestión Social para militantes y simpatizantes, el cual va enfocado en un atractivo esquema de Gestión Social que ayudará a la ciudadanía a obtener capacitación y trabajos bien remunerados…-

Al Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Ernesto De Lucas Hopkins, a ver si este programa, si le funciona, pues en lo que refiere a estrategias políticas de elección popular, no la ha funcionado nada bien, esperemos y conformando estas agrupaciones afines al PRI, pueda decirse algo bueno de él, porque en lo que se refiere a campañas políticas no da una. Jajajajajaja……-

MUY HERMETICA LA INVESTICACION …- Miembros de Morena denunciaron en días pasados ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, al conocido periodista Luis Alberto Medina, exhibiendo cheques que supuestamente se le entregaron por “Chayote” recibido sin mediar contrato alguno, ni como prestador de servicios prestados entre el Congreso y la empresa de Medina, sino por la protección para no ser tocados los que nada saben de legislatura, o de lo que estaban haciendo al interior del Congreso del Estado…-

Lo anterior se comprueba con oficios de fecha 6 y 16 de agosto del 2018 respectivamente, solicitados vía transparencia, y donde el Oficial Mayor del Congreso, José Ángel Barrios García respondió que no existe Contrato alguno entre el Congreso y la empresa Sistema Estatal de Información WEB, S.A de C.V. que representa el periodista denunciado…-

Y SIEMPRE NOS DIJO QUE NO VIVIA DEL SISTEMA…- ¿Nos mintió?…- ¿Y ahora que irá a pasar con él?…- ¿Desde que inici,o este juego de palabras en las redes sociales, todos queremos el final de la novela?…- Espero y no se vea comprometido mi colega con este tipo de actuaciones que siempre nos achacan………..-

EL PLAN DE COORDINACIÓN EN SEGURIDAD PÚBLICA REGIONAL, parece no da resultados, pues las ejecuciones están todo lo que dan. Ayer en la colonia Haciendas de Cajeme, fueron ejecutados cuatro personas, de las cuales dos serán menores de edad, resultando gravemente herido uno de ellos…- la implementación del operativo de coordinación especial para resguardar la seguridad de los municipios de Cajeme, Bácum y San Ignacio Río Muerto, con la participación de la Policía Municipal, Estatal, Federal, el Ejército y la Marina, no parece dar resultados, y esto que está sucediendo por el municipio, ahuyenta toda inversión extranjera que pretenda establecer su nave en esta región del Valle del Yaqui…- ¿Qué se ocupará para que a Cajeme vuelva la tranquilidad?…-

Sergio Pablo Mariscal Alvarado, Presidente Municipal de esta entidad, continua buscando las herramientas para que a Cajeme le vaya bien en estos próximos tres años, pero a los grupos delictivos no parece importarles los programas de coordinación de las diferentes corporaciones policiacas que se vienen implementando para salvo guardar el orden y la paz que la gente quiere para poder llevar una vida tranquila como la de décadas pasadas…- Continuando con el tema, para empezar se ocupa equipamiento, tecnología y trabajo de inteligencia para garantizar resultados en el proceso de pacificación, mientras esto no suceda, …- QUE DIOS NOS AYUDE……- Porque Mariscal ya lo hace….-

Hasta la Universidad Vizcaya de las Américas, se ha pronunciado ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), firmando convenios de colaboración para realizar conjuntamente actividades encaminadas a la profesionalización en las áreas de seguridad pública, explicando que el convenio consiste en otorgar todas las facilidades para que personal de la SSP, pueda acceder a educación de calidad a nivel privado, manifestando que se sumarán a las acciones hacia la comunidad que realiza el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana…- TOTAL QUE TODOS QUEREMOS LA PAZ.